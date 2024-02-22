普亭贈金正恩豪車 美國務院諷：俄羅斯有豪車？
北韓官媒日前報導，北韓領導人金正恩收到了俄羅斯總統普亭致贈的俄羅斯國產豪華轎車。美國國務院發言人21日出言譏誚，隨後指責莫斯科當局違反了聯合國決議。
朝中社指出，北韓勞動黨中央委員會書記朴正天與副部長金與正18日收到了普亭致贈金正恩的「俄產專用轎車」。金與正指出，此舉清楚證明俄朝兩國首腦締造了格外親密關係的最好禮物，並向俄方鄭重轉達金正恩對普亭的感謝問候。
朝中社並未提及俄產專用轎車的詳情，克里姆林宮發言人培斯科夫後來證實此事，並指普亭贈送了一輛他自己也在用的「Aurus」牌豪華轎車。培斯科夫解釋，金正恩參訪東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）時看到了這輛車，普亭親自向他展示，「就跟很多人一樣，金正恩喜歡這輛車，所以我們做出這個決定」。
根據衛報報導，以及美國國務院21日例行記者會的逐字稿，有記者提到了普亭送車給金正恩的事情，並詢問此舉是否違反了聯合國制裁。
國務院發言人米勒表示他確實看到了報導，接著諷刺道，「其實，老實說，我不知道有俄羅斯豪車這種東西」，接著開玩笑表示，他「希望金正恩有延長保固，我不確定自己如果要買豪車，會考慮俄國貨」。
米勒隨後正色指出，聯合國安理會決議確實規定所有成員國，禁止向北韓供應運輸車輛和豪華轎車，如果普亭贈車一事為真，「俄羅斯似乎再度違反本身支持的聯合國安理會決議」。
俄羅斯最著名的汽車是拉達（Lada）牌，在冷戰期間成了西方國家話題，原因是樸實無華的實用設計，並以超低價吸引前蘇聯勢力範圍以外的精打細算駕駛人。拉達牌汽車後來因法國雷諾汽車的幫助而改頭換面，直到俄烏戰爭開打後，雷諾放棄了擁有拉達牌的俄企「AvtoVAZ」68%股份，並把資產移交給俄羅斯政府。
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