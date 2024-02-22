普亭贈金正恩豪車 美國務院諷：俄羅斯有豪車？

北韓國家領導人金正金正恩2023年9月訪問俄羅斯東方太空發射場時，俄羅斯總統普亭親自展示國產「Aurus」牌豪華轎車。北韓官媒日前報導，收到了普亭致贈的「Aurus」轎車。（路透）

北韓官媒日前報導，北韓領導人金正恩 收到了俄羅斯 總統普亭 致贈的俄羅斯國產豪華轎車。美國國務院發言人21日出言譏誚，隨後指責莫斯科當局違反了聯合國決議。

朝中社指出，北韓勞動黨中央委員會書記朴正天與副部長金與正18日收到了普亭致贈金正恩的「俄產專用轎車」。金與正指出，此舉清楚證明俄朝兩國首腦締造了格外親密關係的最好禮物，並向俄方鄭重轉達金正恩對普亭的感謝問候。

朝中社並未提及俄產專用轎車的詳情，克里姆林宮發言人培斯科夫後來證實此事，並指普亭贈送了一輛他自己也在用的「Aurus」牌豪華轎車。培斯科夫解釋，金正恩參訪東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）時看到了這輛車，普亭親自向他展示，「就跟很多人一樣，金正恩喜歡這輛車，所以我們做出這個決定」。

根據衛報報導，以及美國國務院21日例行記者會的逐字稿，有記者提到了普亭送車給金正恩的事情，並詢問此舉是否違反了聯合國制裁。

國務院發言人米勒表示他確實看到了報導，接著諷刺道，「其實，老實說，我不知道有俄羅斯豪車這種東西」，接著開玩笑表示，他「希望金正恩有延長保固，我不確定自己如果要買豪車，會考慮俄國貨」。

米勒隨後正色指出，聯合國安理會決議確實規定所有成員國，禁止向北韓供應運輸車輛和豪華轎車，如果普亭贈車一事為真，「俄羅斯似乎再度違反本身支持的聯合國安理會決議」。

俄羅斯最著名的汽車是拉達（Lada）牌，在冷戰期間成了西方國家話題，原因是樸實無華的實用設計，並以超低價吸引前蘇聯勢力範圍以外的精打細算駕駛人。拉達牌汽車後來因法國雷諾汽車的幫助而改頭換面，直到俄烏戰爭開打後，雷諾放棄了擁有拉達牌的俄企「AvtoVAZ」68%股份，並把資產移交給俄羅斯政府。