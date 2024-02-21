日本黑幫老大遭美檢控「密謀販運核原料」供伊朗製造核彈

美國檢察官21日指控，日本黑幫老大海老澤武史（Takeshi Ebisawa）密謀將核原料從緬甸販運到其他國家，他認為這些材料將被伊朗用來製造核武器。（路透）

美國檢察官21日指控，日本黑幫老大海老澤武史（Takeshi Ebisawa）密謀將核原料從緬甸 販運到其他國家，他認為這些材料將被伊朗用來製造核武器。

BBC報導，60歲的海老澤武史試圖出售鈾和鈽，他認為這些原料將轉移至伊朗以製造核彈。海老澤武史與一名泰國 同夥此前曾於2022年4月被控持有武器和毒品 ，若最新指控成立，他將面臨終身監禁。

美國當局指出，被關押在布魯克林監獄的海老澤武史是日本組織犯罪集團「極道」（Yakuza）的核心成員，「極道」的非法犯罪活動擴及斯里蘭卡、緬甸、泰國和美國。

美國司法部表示，海老澤武史與其同夥向美國緝毒局一名臥底展示泰國的核原料樣本。該名臥底冒充毒品和武器販運者，可以接觸伊朗將軍。

曼哈頓美國檢察官辦公室發布聲明稱，在泰國當局協助下，核樣本被扣押並隨後移交美國執法部門監管。美國實驗室證實樣本中含有鈾和武器級鈽。

檢察官還指控，海老澤武史試圖代表緬甸一個未指名的叛亂組織取得大量軍用級武器，包括地對空飛彈、突擊步槍和狙擊步槍、機關槍以及各種口徑的火箭和戰術裝備等。

海老澤武史將面臨共謀國際販運核原料、共謀進口毒品、共謀取得以及轉讓和持有防空飛彈和洗錢。他的同謀、61歲泰國人Somphop Singhasiri正面臨毒品和武器指控。若罪名成立，兩人將面臨終身監禁。兩名被告將於22日於紐約聯邦法庭受審。