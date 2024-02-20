俄飛行員叛逃遭槍殺 移民籲西班牙提供保護

一名叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員，被發現陳屍於西班牙地中海沿岸城鎮一處停車場。(路透)

一名叛逃到烏克蘭 的俄羅斯 飛行員被發現陳屍於西班牙地中海沿岸城鎮一處停車場後，對克里姆林宮持批評態度的俄羅斯移民今天呼籲西班牙當局提供更妥善的保護。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）證實，去年8月駕駛Mi-8戰鬥直升機飛到烏克蘭的飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov）在西班牙身亡。

一名西班牙司法消息人士告訴路透，警察確信庫茲米諾夫就是一周前在西班牙東南部城鎮比利 亞霍約薩（Villajoyosa）一處地下停車場被發現遭多槍擊斃男子的真實身分，他身上帶著烏克蘭護照，但名字疑似假冒。

俄羅斯對外情報局（Foreign Intelligence Service）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）說，這名身亡的飛行員背叛他的國家；這是莫斯科當局自庫茲米諾夫遭槍殺以來對此案率先發表的評論。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，納雷什金說：「這名叛徒與罪犯在他策謀犯下這個骯髒、可怕的罪行時，在道德上就成了一具屍體了。」

西方領導人說，俄羅斯經常在海外暗殺被視為叛國者的人。莫斯科當局表示，西方尚未提供證據支持這類說法。

西班牙「解放俄羅斯人」（Free Russians）組織的副領導人塔蘭（Yulia Taran）說，「解放俄羅斯人」過去兩年來協助了其他俄羅斯叛逃者，「為了不要被（俄羅斯總統蒲亭）的特務發現」，他們經常偽造自己的身分。

她說：「我覺得他們現在非常擔心，希望西班牙警察與特務情報機關能善盡職責，防止」任何進一步的迫害。

比利亞霍約薩是一座寧靜的住宅市鎮，靠近熱鬧的度假勝地班尼多港（Benidorm），當地可看到許多露台上有烏克蘭國旗飛揚。烏克蘭難民以及俄羅斯與保加利亞移民占了班尼多港人口很大一部分。當地警方說，這裡已有數年沒有發生過謀殺案。

在庫茲米諾夫遭殺害的住宅建築高樓層，可清楚看到比利亞霍約薩美麗的海灘。物業經理告訴路透，這種建築有超過70%的居民是東歐裔。數名居民說，這是一個非常寧靜的地區，從未預期會發生這類的事。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說法報導，基輔建議庫茲米諾夫待在烏克蘭，他在當地會「一直受到保護」。

西班牙政府發言人阿里格利亞（Pilar Alegria）在每周記者會上說，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）正對比利亞霍約薩的謀殺案展開調查，但不會提供詳盡說明。

司法消息人士說，根據這名受害者的護照，上頭標明他是33歲的烏克蘭國民，但警方認為這個護照是假的。正式的身分驗證需要時間，必須仰賴指紋與海外的其他資訊。

基輔當局認為，庫茲米諾夫叛逃到烏克蘭是重大政變事件。他在基輔出席記者會時說，他無法了解為什麼他「深愛的祖國」會與烏克蘭交戰。