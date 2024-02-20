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美三度否決以巴立即停火案 提暫時休兵換釋放人質

編譯盧思綸／即時報導
美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質的議案。（路透）
美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質的議案。（路透）

路透報導，美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質的議案。

在15個安理會理事國中，13國支持阿爾及利亞提議要求立即人道停火的決議草案，英國則棄權，而美國這是繼去年10月7日爆發以巴衝突以來，第三度對安理會此類決議草案動用否決權。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）17日已表態將否決阿爾及利亞提案，憂心危及美國、埃及、以色列和卡達之間的協商，而這些協商是為了中止戰爭並讓人質得以獲釋。

湯瑪斯-葛林斐德表示，「在沒有協議的情況下要求立即無條件停火及讓哈瑪斯釋放人質無法帶來長久和平。反之，可能延長以巴衝突。」

對此，巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）重批美國的舉措「極其魯莽與危險」，「給了以色列一個訊息，殺人還能繼續逍遙法外」。

阿爾及利亞提案並未將停火和釋放人質相連結，而是分別要求立即人道停火和無條件釋放所有人質。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則說「停火」二字「彷彿被當作銀彈，可以解決所有區域問題」，還說「停火只會實現一件事，哈瑪斯的存續」，「停火等於對更多以色列人和加薩人判死刑」。

聯合國 以色列 哈瑪斯

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