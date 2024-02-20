美三度否決以巴立即停火案 提暫時休兵換釋放人質

美國20日第三度否決聯合國安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質的議案。（路透）

路透報導，美國20日第三度否決聯合國 安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質的議案。

在15個安理會理事國中，13國支持阿爾及利亞提議要求立即人道停火的決議草案，英國則棄權，而美國這是繼去年10月7日爆發以巴衝突以來，第三度對安理會此類決議草案動用否決權。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）17日已表態將否決阿爾及利亞提案，憂心危及美國、埃及、以色列 和卡達之間的協商，而這些協商是為了中止戰爭並讓人質得以獲釋。

湯瑪斯-葛林斐德表示，「在沒有協議的情況下要求立即無條件停火及讓哈瑪斯 釋放人質無法帶來長久和平。反之，可能延長以巴衝突。」

對此，巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）重批美國的舉措「極其魯莽與危險」，「給了以色列一個訊息，殺人還能繼續逍遙法外」。

阿爾及利亞提案並未將停火和釋放人質相連結，而是分別要求立即人道停火和無條件釋放所有人質。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則說「停火」二字「彷彿被當作銀彈，可以解決所有區域問題」，還說「停火只會實現一件事，哈瑪斯的存續」，「停火等於對更多以色列人和加薩人判死刑」。