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英外相卡麥隆到訪福克蘭群島 阿根廷官員批「挑釁」

中央社倫敦20日綜合外電報導
英國外交大臣卡麥隆。(路透)
英國外交大臣卡麥隆。(路透)

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）今天訪問福克蘭群島（Falkland Islands），這是英國外相30年來首度到訪阿根廷聲稱擁有主權的英國領土，阿國官員則痛批此舉意在挑釁。

法新社報導，福克蘭群島位處南大西洋，1982年英國與阿根廷曾為爭奪當地主權爆發戰爭。卡麥隆表示，他正訪問福克蘭群島，此行旨在表明該領土是「英國大家庭的重要組成部分」。

英國聯合社（Press Association）報導，卡麥隆強調，只要這些島嶼希望成為「英國大家庭的一部分」，英國就會「協助保護並捍衛」這些島嶼。

「我希望這種情況可以持續非常非常久，甚至可能是到永遠。」

阿根廷火地島（Tierra del Fuego）、南極洲暨南大西洋群島省省長梅萊拉（Gustavo Melella）在社群平台X發文批評，卡麥隆的出現「構成英國最新的挑釁之舉，意圖侵犯我們對領土的合法主權權利，並在21世紀延續殖民主義」。

福克蘭群島在阿根廷被稱為馬爾維納斯群島（Islas Malvinas），距離阿國本土約480公里。阿根廷聲稱該國脫離西班牙獨立後，繼承了包括福克蘭群島在內的西班牙屬地。

英國則主張歷史上一直統治福克蘭群島，且島民擁有自決權。在2013年的公投中，99.8%的島民投票支持留英。

1982年，福克蘭戰爭奪走了255名英國士兵、649名阿根廷士兵，以及3名島民的生命。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上月曾在瑞士達沃斯（Davos）會見卡麥隆。他表示，希望透過外交手段收復這些島嶼。但在出訪之前，卡麥隆堅稱主權不容談判，且福克蘭群島居民希望續留英國。

上一位造訪福克蘭群島的英國大臣是2016年的時任防相法隆（Michael Fallon），而上一位到此的英國外相則是1994年的賀德（Douglas Hurd）。

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