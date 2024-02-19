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馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

中央社新德里19日綜合外電報導
馬爾地夫立場親中的新任總統穆伊祖。(歐新社)
馬爾地夫立場親中的新任總統穆伊祖。(歐新社)

儘管馬爾地夫立場親中的新任總統穆伊祖下令印度駐軍撤離當地，導致兩國關係惡化，印度實際上仍在持續擴大對馬國的援助，並加速實施去年制定的計畫。

根據印度官員和政府文件，在截至3月底的本財政年度中，新德里在馬爾地夫援助計畫上的花費高達近77.1億盧比（約9284萬美元），幾乎是原本預算的2倍。

另外，2月1日向國會提交的印度預算文件顯示，新德里在2022至2023財年花費18.3億盧比援助馬國，今年這個數字增至77.1億盧比，僅次於對鄰國不丹的援助。印度在不丹的花費為240億盧比。

路透報導，全球大國爭奪印太區域影響力之際，印度和中國爭相向馬爾地夫示好。這個印度洋國家傳統上與鄰國印度關係密切，但最近在穆伊祖（Mohamed Muizzu）領導下轉向中國。

穆伊祖去年9月底勝選並於11月上任以來，馬國與印度關係陷入緊張。但1名了解內情的印度官員表示，儘管存在障礙，印度與馬國的「發展合作並未改變或中止」，他還說，新德里針對馬國制定了「兩面接觸戰略」。

這名不願透露姓名的官員表示，馬國援助計畫的「步伐變得更快」，這是因為印度在本財年增加撥款。

據報導，印度援助計畫包括斥資5億美元，在馬國首都瑪萊（Male）週邊興建道路和橋梁，以及提供信貸，以在馬國偏遠島嶼上建設價值各近1.3億美元的2座機場。

穆伊祖上月前往北京進行國事訪問，但他就任後尚未訪問印度。

印度已為明年的馬爾地夫援助計畫預留60億盧比的撥款。

然而，瑪萊與北京的接觸日益密切，最近還允許1艘中國科考船「向陽紅03號」停靠在其港口。新德里擔心中國軍方可能利用此類船隻收集的資訊，以在印度的「後院」進行部署。

不具名官員談到中國時指出，「影響印度洋區域安全的域外大國的存在，對我們來說就是一條紅線。」

印度 不丹 預算

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