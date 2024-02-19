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為躲徵兵令 緬甸上百民眾搶辦護照爆發推擠 釀2死1傷

中央社仰光19日綜合外電報導
圖為排隊等待辦理簽證的緬甸人民。(歐新社)
圖為排隊等待辦理簽證的緬甸人民。(歐新社)

緬甸救難人員今天表示，大批民眾在本地一處護照辦公室外排隊辦理護照時發生推擠意外，造成2人死亡、1人輕傷。上千名緬甸民眾正急忙離境，以躲避軍政府日前實施的徵兵令。

抵達事發現場的救難人員告訴法新社，上百名群眾今天一早湧向緬甸第2大城曼德勒（Mandalay）的一處護照辦公室，排隊辦理護照，隨後傳出推擠意外，導致52歲和39歲的女性死亡。

基於安全理由不願具名的救難人員說：「排隊人群附近有1條溝渠，死者摔入這個溝渠，並且缺氧致死。」

救難人員也說，還有1名女性受到輕傷，包含罹難者在內這3人當時在販售排隊用的號碼牌。

正在全國各地與反對派作戰的緬甸軍政府10日公告實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年。

2021年軍方透過政變奪權至今，緬甸一直處於動盪，大規模民主示威已演變成廣泛的武裝抵抗。

根據當地媒體上週拍到的畫面，上百名民眾在曼德勒這座護照辦公室外大排長龍，等著辦護照。

另外，軍方匿名消息人士今天告訴法新社說，緬甸軍政府已判處3名准將死刑，他們在1月率數百個部隊投降叛軍，並交出中緬邊境一座關鍵城鎮的控制權。

匿名軍方消息人士告訴法新社：「已對3名准將判處死刑，包括老街（Laukkai）的指揮官。」另一名軍方知情人士證實這項判決確有其事。

緬甸撣邦（Shan State）北部果敢（Kokang）特區首府老街的數百個政府軍部隊，歷經數月激戰後，在1月向緬甸叛軍團體「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）投降。

這次投降是軍政府數十年來最大的損失之一，還引發其支持者罕見在公開場合批評。軍政府正努力打壓2021年透過政變奪權時面臨的反對聲浪。

軍政府發言人1月向法新社證實，這3名准將已遭軍方拘留。根據緬甸的軍法，未經允許擅離職守者最重可判處死刑。法新社記者尚未取得軍方發言人的置評。

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