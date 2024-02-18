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巴西總統批以色列大屠殺 內唐亞胡反嗆魯拉小看種族滅絕

編譯盧思綸／即時報導
巴西總統魯拉譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺。（美聯社）
巴西總統魯拉譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，巴西總統魯拉先前譴責以色列加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，以色列總理內唐亞胡反嗆魯拉小看種族滅絕的意義。

日前出席在衣索比亞舉行的非洲聯盟（African Union）峰會時，魯拉回應以色列決議進攻加薩人避難大本營拉法一事，「加薩巴勒斯坦人民的遭遇史無前例。事實上，歷史曾經發生過，那是當希特勒決定殘殺猶太人時」。

魯拉描述以色列的軍事行動是「充分武裝的軍隊對上婦孺平民」，而非士兵之間的戰役。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列造成至少1,200人死亡，並劫持253名人質到加薩。以色列旋即展開報復行動，全面圍攻加薩釀成超過28,800人死亡，其中大多是婦孺。

對此內唐亞胡反批魯拉的言論等同於「小看納粹大屠殺，企圖傷害猶太裔人和破壞以色列自我保衛權利」，更聲明「把以色列比作納粹大屠殺和希特勒已經踩到紅線」；以色列已於19日召見巴西駐以色列大使。

希特勒治下的納粹德國在二戰期間屠殺600萬猶太裔人。

南非去年12月29日向國際法院（ International Court of Justice）控告以色列在加薩的行徑是「種族滅絕」，以色列反擊稱南非的指控歪曲現實，而國際法院也在今年裁定將推進審理。

以色列 加薩 納粹

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