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內唐亞胡拒絕提前選舉 以色列人特拉維夫街頭抗議

中央社／耶路撒冷17日綜合外電報導
數千名以色列民眾在特拉維夫街頭發動反政府抗議行動。（路透）
數千名以色列民眾在特拉維夫街頭發動反政府抗議行動。（路透）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天不接受提前選舉的構想；於此同時，有數千名以色列民眾在特拉維夫（Tel Aviv）街頭發動反政府抗議行動。

路透報導，自巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，進而掀起以哈戰爭以來，內唐亞胡在民調的支持率便直線下滑。

以色列2023年曾出現震撼全國的反政府示威行動，但於以哈戰爭爆發後便大致已消退。然而，示威民眾今晚再次走上特拉維夫街頭，要求提前選舉；而表定的選舉預計要到2026年才舉行。

根據當地媒體報導，與去年的大規模抗議活動相比，今天活動人數要少得多，只有幾千人。

一名頭上裹著以色列國旗的抗議者說：「我想對政府說，你本來有時間做些事，但你毀了一切。現在是時候人民糾正你所做的事、你所做的所有壞事。」

內唐亞胡在記者會上被問到，是否會如他自己「聯合黨」（Likud Party）黨內呼聲一般，於以哈戰爭一結束就提早改選。

內唐亞胡說：「鑒於選舉會立即造成分歧，我們現在最不需要的就是選舉和處理選舉事務。」他說：「我們現在需要的是團結。」

以色列 民調 巴勒斯坦

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