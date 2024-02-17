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比砲彈更威…英美將援烏AI無人機 能「成群結隊攻擊俄軍目標」

編譯盧思綸／即時報導
英、美等北約盟國計畫在幾個月內提供烏克蘭成千上萬架人工智慧（AI）無人機以應軍備吃緊問題。（美聯社）
英、美等北約盟國計畫在幾個月內提供烏克蘭成千上萬架人工智慧（AI）無人機以應軍備吃緊問題。（美聯社）

彭博資訊報導，英、美等北約盟國計畫在幾個月內提供烏克蘭成千上萬架人工智慧（AI）無人機以應軍備吃緊問題。這些AI無人機能成群結隊同時攻擊俄軍多個目標，彼此可通訊聯繫，無須人員操作每一架無人機。

知情人士透露，最快可能在幾個月內交付AI無人機，不過也可能延遲。

西方軍事部署人員認為，雖然AI無人機無法取代對砲彈的迫切需求，但是有利於烏克蘭壓制俄軍部分陣地，且解決一部分軍備不足的問題，並在戰場上創造新的動力。

熟知內情人士表示，AI無人機將組成大型機隊，彼此可傳遞通訊，鎖定攻擊位置，無須人員操作每一架無人機。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）甚至表示，烏軍運用「結合AI技術」的無人機可能會「比彈襲俄軍更加成功」。

北約盟國日前才宣布將在今年提供烏克蘭100萬架無人機，而烏克蘭上周也才使用無人機成功摧毀俄國在黑海軍艦。

無人機應用在接近兩年的俄烏戰爭中越發重要，世界各國也競逐發展相關新技術，可望形塑未來的戰爭樣貌。對此，俄國也在加緊生產作戰無人機以投入侵烏行動，同時也從盟國伊朗獲得大量供應。

AI 烏克蘭 北約

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