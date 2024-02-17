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泰國前總理塔信獲釋 搭車離開警察醫院

中央社／曼谷18日綜合外電報導
前泰國總理塔信18日一早已離開警察醫院。(美聯社)
前泰國總理塔信18日一早已離開警察醫院。(美聯社)

6個月前剛結束15年流亡返回泰國，並因犯下貪汙罪服刑的前泰國總理塔信（Thaksin Shinawatra）今天一早已離開警察醫院。

法新社報導，塔信過去6個月都在警察醫院渡過，而今天透過汽車車窗，可以看到戴著頸圈，坐在女兒身旁的塔信離開了這間位在曼谷市中心的醫院。

爭議性億萬富豪塔信曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡生涯返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑。

不過返國後短短數天，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）便將他的刑期減為1年。泰國政府上週表示，74歲的塔信因年紀和健康情況取得提早獲釋的資格。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已於昨天透露塔信將於今天獲釋。

目前不清楚塔信獲釋的確切細節，但他可能要接受監控，或許會戴上電子腳鐐，且不能隨意旅行。

曾是英超足球勁旅曼城隊（Manchester City）老闆的塔信，去年返國當天，他所屬為泰黨（Pheu Thai）正好與一些親軍方的政黨結盟共組聯合政府，讓各界斷言，他的刑期縮減是黑箱作業的傑作。

而他被判刑之後沒幾個小時就因健康問題轉往警察醫院，讓黑箱作業的臆測更甚囂塵上。

泰國政府否認有任何幕後操作，為泰黨籍的賽塔並堅稱塔信「已經服了刑」；儘管如此，目前並不清楚塔信有沒有坐過1天的牢。

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