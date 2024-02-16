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納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

俄流亡作家：「不朽的」納瓦尼對普亭構成更大威脅

中央社莫斯科/巴黎16日綜合外電報導
自我流亡歐洲的阿庫寧（Boris Akunin）表示：「獨裁者已經無法再對納瓦尼做什麼。納瓦尼已死，成為不朽。」（美聯社）
自我流亡歐洲的阿庫寧（Boris Akunin）表示：「獨裁者已經無法再對納瓦尼做什麼。納瓦尼已死，成為不朽。」（美聯社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼今天逝於獄中，曾獲諾貝爾和平獎的俄國「新報」總編輯穆拉托夫直指他遭「謀殺」，知名俄國作家阿庫寧則說，「不朽的」納瓦尼對普亭威脅更大。

納瓦尼（Alexei Navalny）今天在北極流放地過世，享年47歲。根據俄羅斯聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）發布的聲明，納瓦尼今天在3號流放地散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺，急救後確認死亡，目前正在查明他的死因。

法新社報導，根據俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）引述的說法，2021年榮獲諾貝爾和平獎的穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示：「納瓦尼被虐待和折磨了3年。如同納瓦尼的醫師告訴我：人體無法承受這樣的摧殘。納瓦尼的判刑加上了謀殺。」

自我流亡歐洲的阿庫寧（Boris Akunin）接受法新社訪問時則表示：「獨裁者已經無法再對納瓦尼做什麼。納瓦尼已死，成為不朽。」他口中的獨裁者指的是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

本名是契哈爾季什維利（Grigory Chkhartishvili）的阿庫寧又說：「我還認為，比起活著的納瓦尼，遭到謀殺的納瓦尼對獨裁者將構成更大威脅。他（普亭）很可能為了淹沒抗議聲浪，會在國內展開一波恐怖統治行動。」

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