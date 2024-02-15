我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

享受乾淨舒適飛行 空姐說搭機注意3件事

趙安吉死因眾說紛紜 有消息稱開車入私領地水域溺亡

2023年全球99名記者遇害 其中77人命喪以哈戰爭

中央社紐約15日綜合外電報導
「保護記者委員會」今天表示，2023年共有99名記者遭到殺害，其中77名記者命喪以哈戰爭。圖中為加薩一名男子手持一名受傷記者的防彈衣。（路透）
「保護記者委員會」今天表示，2023年共有99名記者遭到殺害，其中77名記者命喪以哈戰爭。圖中為加薩一名男子手持一名受傷記者的防彈衣。（路透）

「保護記者委員會」今天表示，2023年共有99名記者遭到殺害，是2015年以來最多的一年，其中77名記者命喪以色列巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭。

法新社報導，總部設於美國紐約的非營利組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）說，若非發生以哈戰爭，全球遇害記者人數將少於前年，但索馬利亞、菲律賓遇害記者人數持穩不降。

去年全球遇害記者人數比2022年增加將近44%。

保護記者委員會表示：「2023年12月，保護記者委員會通報，以色列─加薩（Gaza，哈瑪斯統治地區）戰爭頭3個月死亡記者人數，多於歷來單一國家全年遇害的記者人數。」

保護記者委員會指出，去年77名死於以哈戰爭的記者中，有72人是巴勒斯坦人，其餘5人有3人是黎巴嫩記者，2人是以色列記者。

委員會執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）表示：「巴勒斯坦記者在這場戰爭承受的巨大損失，將對新聞業造成長遠衝擊，不只是在巴勒斯坦領土，對這個區域和其他地方也是。每當有記者遇害，都將進一步打擊我們對世界的瞭解。」

保護記者委員會7日曾說，死於加薩戰爭的記者人數已增至85人。

委員會曾抨擊以色列軍隊「迫害」記者，同時正在調查10多名死於加薩戰爭的記者是不是被以色列軍人蓄意攻擊。這種行為將構成「戰爭罪」。

以色列矢言摧毀哈瑪斯，以回應哈瑪斯去年10月7日對以色列的攻擊。根據法新社整理的以色列官方數據，哈瑪斯那次攻擊造成大約1160人死亡，死者多半是平民。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

中國判澳籍作家楊恆均死緩 澳外長：影響雙邊關係

下一則

菲律賓南部土石流增至92死 仍有36人失蹤

延伸閱讀

以色列空襲加薩南部拉法 埃及嚴密防衛邊境

以色列空襲加薩南部拉法 埃及嚴密防衛邊境
退出和談 內唐亞胡批哈瑪斯要求全面撤兵是癡心妄想

退出和談 內唐亞胡批哈瑪斯要求全面撤兵是癡心妄想
挪威情報機構警告 中國間諜遍布歐洲

挪威情報機構警告 中國間諜遍布歐洲
以色列公布影片 稱是哈瑪斯領導人辛瓦去年10月攝

以色列公布影片 稱是哈瑪斯領導人辛瓦去年10月攝

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
徐震諒提醒民眾保持穩定好心情。（人生後運規劃師徐震諒提供）

把握兩大原則 過好2024甲辰龍年「一旺20年」

2024-02-09 19:22
許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

2024-02-10 15:25

超人氣

更多 >
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬