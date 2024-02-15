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埃及不到一年增逾百萬人口 總統：恐致災難後果

中央社開羅15日專電
埃及人口在過去250天內增加超過100萬人。埃及總統塞西喊話，激增的人口可能為國家帶來災難性後果。（路透）
埃及人口在過去250天內增加超過100萬人。埃及總統塞西喊話，激增的人口可能為國家帶來災難性後果。（路透）

埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）數據顯示，埃及人口在過去250天內增加超過100萬人。埃及總統塞西喊話，激增的人口可能為國家帶來災難性後果。CAPMAS希望埃及生育率能從2022年的每名婦女生育2.76人，降至1.6人。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，埃及人口總數有1.1億，為全世界第14大人口大國。從2023年6月3日到2024年2月8日，每天平均有5599名新生兒出生。

CAPMAS表示，埃及目前每年有超過200萬個新生兒誕生，這對國內的經濟、社會和環境都構成了重大挑戰。

埃及國家人口委員會（NPC）主席陶菲克（Tarek Tawfik）表示，2022年的每名埃及婦女生育率平均為2.76個孩子，依此比例，埃及人口在2050年預計將達到1.57億。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）曾對媒體表示，雖然生孩子是一種自由，但如果沒有監管，激增的人口可能會給國家帶來災難性的後果。他並說，埃及在未來20年的每年人口成長人數應保持在40萬，才可以維持目前的生活水準。

埃及衛生和人口部長阿卜杜勒加法爾（Khalid Abdel-Ghaffar）說：「每個家庭的孩子數量是一種自由，國家不能干涉個人的自由選擇。」但他補充說，國家有責任指導個人如何擁有一個健康幸福的家庭。

阿卜杜勒加法爾強調：「人口問題是埃及當前和未來面臨的最大挑戰，因為這問題阻礙了埃及的經濟和公民生活品質的發展。」

埃及全國對話委員會（Egypt National Dialogue）委員阿卜杜勒加瓦德（Talat Abdel-Gawad）解釋說：「現在埃及每一英畝（0.004平方公里）土地住有11名居民。95%的石油、45%的小麥和55%的豆類都依賴進口。我們的醫院和學校人滿為患，教學品質達不到要求。」

2020年，埃及政府發起「兩個恰恰好」（Etnein Kefaya）運動，為計劃生育成功的夫妻提供經濟援助。

去年3月，埃及以解決人口問題為目標，啟動「2030年永續發展願景和埃及家庭發展國家計畫」（NPDEF），並根據計畫，向生育不超過兩個孩子的已婚婦女提供每年1000埃鎊（約新台幣1000元）的獎勵金。

去年9月，埃及再啟動「八年國家人口與發展策略」，目標在透過促進生殖健康、加強婦女權能、投資於青年、改善教育機會以及提高人口意識，來解決人口增長與發展之間的人口平衡問題。

CAPMAS稱，從過去三年埃及出生率下降，可反映出埃及政府為解決人口成長問題，在計劃生育方法上所進行的實際努力。生育率從2014年每名婦女生育3.5人，下降到2021年的2.85人，再下降到2022年的2.76人。

CAPMAS主席顧問阿卜杜勒阿齊茲（Hussein Abdel-Aziz）說明，埃及的人口目標是進一步將生育率降至每名婦女生育1.6人。

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