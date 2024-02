飛越大西洋洗手間全故障 波音787夢幻客機被迫折返

荷蘭皇家 航空(KLM)一架波音787夢幻客機日前執飛跨大西洋航班時,機上9個洗手間全部故障,迫使機長決定掉頭折返。

商業內幕與英國鏡報14日報導,這架編號「KL601」的荷航波音787-10夢幻客機12日載了2百多名乘客,從荷蘭阿姆斯特丹飛往加州洛杉磯 。起飛後不久空服員就發現機上只有一個洗手間正常運作,隨即通報機長。

航班追蹤網站「Flightradar24」的資訊顯示,KL601飛行將近一個鐘頭後,機師考慮返航,在英國北方繞了一圈,隨後還是決定繼續飛行。

@SecretaryPete, @KLM #KL601 diverts back to AMS over the North Sea with no bathrooms. When 1 bathroom starts working, captain decides to resume his flight to LAX. 1 bathroom is the same as none. Do the math, not enough time in 10 hrs for everyone to go. @CNN @carlquintanilla pic.twitter.com/L6Hitn4yYd