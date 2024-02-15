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飛越大西洋洗手間全故障 波音787夢幻客機被迫折返

編譯周辰陽／即時報導
荷蘭皇家航空一架波音787夢幻客機從阿姆斯特丹飛往洛杉磯時，機上9個洗手間全數故障，迫使機長決定掉頭折返。示意圖，非文中飛機。(路透)
荷蘭皇家航空一架波音787夢幻客機從阿姆斯特丹飛往洛杉磯時，機上9個洗手間全數故障，迫使機長決定掉頭折返。示意圖，非文中飛機。(路透)

荷蘭皇家航空（KLM）一架波音787夢幻客機日前執飛跨大西洋航班時，機上9個洗手間全部故障，迫使機長決定掉頭折返。

商業內幕與英國鏡報14日報導，這架編號「KL601」的荷航波音787-10夢幻客機12日載了2百多名乘客，從荷蘭阿姆斯特丹飛往加州洛杉磯。起飛後不久空服員就發現機上只有一個洗手間正常運作，隨即通報機長。

航班追蹤網站「Flightradar24」的資訊顯示，KL601飛行將近一個鐘頭後，機師考慮返航，在英國北方繞了一圈，隨後還是決定繼續飛行。

一位乘客在社群媒體平台「X」發文指稱，當其中一個洗手間開始運作一段時間，機長決定繼續飛往洛杉磯，「但一個洗手間就跟沒有一樣，算一下，十個鐘頭內沒有足夠的時間讓所有人都去上廁所」。

經過了兩個小時，KL601的機師改變想法，在格陵蘭上空掉頭，飛回阿姆斯特丹，意味乘客們經歷大約6個半鐘頭的飛行，最後回到了出發地。據稱，當KL601最終折返時，最後一個洗手間也故障了。

根據民航新聞網站報導，荷航後來使用另外一架787客機替換，最終比原定計畫晚了9個小時出發。目前尚不清楚該班機洗手間故障確切原因，荷航沒有回應置評請求。

洛杉磯 加州 皇家

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