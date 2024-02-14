北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(歐新社)

美國前總統川普 「不保護」歐洲談話持續發酵，北約 祕書長史托騰伯格表示，美國愈關切中國，北約的團結壯大就愈形重要。他並說去年北約除美國以外盟國軍事支出成長創11%新高。

北大西洋公約組織（NATO）明天將召開國防部長會議，祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天舉行會前記者會。

他首先提出盟國軍事投資 數據。自2014年北約盟國承諾國防支出占國內生產毛額（GDP）至少2%以來，加拿大和歐洲盟邦共增加6000億美元的軍事支出，去年他們的軍費成長率也創下11%新紀錄。

此外，北約31個盟國今年將有18國達到軍費占GDP2%以上的承諾。史托騰伯格說，其中歐洲盟國合計將投入3800億美元，以盟國GDP合計來看，也算首度達成2%承諾，但當然仍有部分盟國未達此最低要求而須再努力。

美國前總統川普（Donald Trump）近日對北約歐洲成員長期軍事投資不足批評猛烈，史托騰伯格強調「我們聽到的批評不是針對北約，而是沒有達到2%的盟友」。

他說，北約的強大不只對歐洲重要，對美國也有利，因為北約擁有超過30個盟邦，是世上其他強權所沒有的同盟規模，所以使北約強大有利於美國。

史托騰伯格說：「美國從未獨自作戰，都是與盟友一起。」並舉例從韓戰到阿富汗戰爭，北約盟邦軍隊都與美軍並肩作戰，911事件後反恐戰爭更是北約首度動用公約第5條執行聯合防衛。

他在記者會最後說道，美國內部對北約長期強力支持，「他們對中國有更多關切，維持北約的強大就更為重要」，尤其考慮中國的規模，美國占全球經濟25%，若與北約盟國一起算就會占到50%。