普拉伯沃宣布勝選 競辦：印尼將持續維持對台友好

印尼今天舉行總統大選，快速計票結果顯示普拉伯沃贏得過半選票，他晚間宣布在第一輪總統選舉中獲勝。（歐新社）

印尼 今天舉行總統大選，快速計票結果顯示普拉伯沃贏得過半選票，他晚間宣布在第一輪總統選舉中獲勝。普拉伯沃競選團隊發言人艾迪向中央社表示，印尼對台灣的友好關係將會持續下去。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）晚間說：「民調 機構的快速計票結果顯示，我與吉伯朗在首輪投票中獲勝，其中也包括我們競爭對手的民調機構。」

不過，他也強調，真正結果必須等到官方公佈的數據。他說，「這場勝利是全體印尼人的勝利」。

普拉伯沃競選團隊副主席暨發言人艾迪（Eddy Soeparno）日前接受中央社專訪表示，普拉伯沃若當選，印尼對台灣的政策將會與過去一樣，因為一直都是保持著友好關係。

艾迪說：「雖然我們沒有外交關係，但台灣和印尼互設經濟辦事處，且在投資 、經濟、教育和旅遊領域等，雙方的關係很好。」

艾迪也提及，台灣在雅加達和泗水都設有駐印尼代表處及辦事處，雙方已建立友好關係，而這種關係，當然是建立在相互尊重的基礎上。

他表示，在台灣約有1萬7000名印尼學生，另外粗估約有20萬名台灣遊客來到印尼，而印尼遊客到台灣的數字也不相上下，約落在19萬左右，「因此，我們看到兩國間的經貿往來相當頻繁」。

針對吸引台灣投資方面，艾迪表示，「對投資抱持開放態度，並歡迎來自不同國家的投資，尤其是與印尼有貿易關係的國家」。

艾迪說：「我們看到台灣（對印尼）的投資數目已相當大，主要是鞋業，另外還有紡織業，接著還有高科技的技術。」

他期待未來有來自台灣的技術能傳至印尼，這是印尼對所有國家開放，其中「當然包括台灣」。

普拉伯沃今年是第3次角逐總統大位，其副手是現任總統佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。據印尼各民調機構的快速計票統計，他們獲得60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總統。不過，其他兩名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方的計票結果出爐。

普拉伯沃今晚在雅加達國家體育場GBK舉行大型慶祝活動，吸引上千名支持者參加。普拉伯沃雖未宣布勝選，但他一一點名競選團隊的幹部表示感謝。支持者則大喊稱呼他為「印尼總統」，氣氛非常高昂。