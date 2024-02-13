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法國波蘭德國重振政治合作 對抗俄國網路顛覆宣傳

中央社法國拉塞勒聖克盧12日綜合外電報導
法、德、波三國外長舉行聯合記者會，指責俄羅斯精心策畫網路組織系統，以散播親俄宣傳，暗中顛覆這3國政府。(路透)
法、德、波三國外長舉行聯合記者會，指責俄羅斯精心策畫網路組織系統，以散播親俄宣傳，暗中顛覆這3國政府。(路透)

法國、波蘭和德國今天指責俄羅斯精心策畫網路組織系統，以散播親俄宣傳，暗中顛覆這3國政府。他們警告，在歐洲聯盟（EU）6月選舉前，這類內容將大肆傳播。

路透報導，法、德、波三國外長在巴黎附近一座城堡開會，法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）在聯合記者會上表示：「在歐洲即將選舉，以及法國將舉行奧運的情況下，我們處於易受攻擊的時期。」

這三國外長表示，他們成立了一個聯合機制，以偵察和回應潛在的俄羅斯網路攻擊。

此次三國外長會面，目的在為1991年成立的「威瑪三角」（Weimar Triangle）注入新活力。這是德、法、波三國政治合作的平台。

會前，法國外交消息人士透露，法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM已發現大約193個網站，這些網站廣泛散播來自親俄消息來源，以及俄羅斯新聞媒體和機構的消息。

法國外交人士在提到莫斯科對此次入侵的說法時透露，他們的「目的似乎是以正面呈現這場『特殊軍事行動』，以及詆毀烏克蘭及其領導人的方式，來報導俄烏衝突。」莫斯科當局稱入侵烏克蘭為特殊軍事行動。

法國還特別指責俄羅斯在非洲的活動，並表示和莫斯科有關人士試圖滲透一般媒體和社群媒體，在西非抹黑法國。

此舉迫使法國採取多層面行動，包括成立一個專責單位，找出並處理惡意內容，以扭轉破壞法國影響力和利益的反法論述。

這名外交人士表示，和之前的假新聞行動有所不同，這項被法國稱為「入口戰鬥」（Portal Kombat）行動，目的在吸引人們造訪這些網站，部分網站甚至使用當地網域名稱，以利在地傳播。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出「這些是對我們民主的攻擊」，並表示歐盟不能讓民眾（對政府）的信心受損。

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