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內唐亞胡承諾平民安全撤離拉法 哈瑪斯估萬人將傷亡

中央社華盛頓11日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(新華社)
以色列總理內唐亞胡。(新華社)

以色列總理內唐亞胡在今天播出的專訪表示，以軍進攻人滿為患的加薩南部城市拉法前，將提供「安全通道」讓平民撤離，並駁斥這恐演變成一場「大災難」的擔憂。

法新社報導，超過100萬流離失所的巴勒斯坦人已經塞爆拉法，國際社會擔心以軍進攻將帶來一場屠殺。

儘管如此，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「史蒂法諾普洛一周大事」（This Week with George Stephanopoulos）上強調，展開進攻是摧毀巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的關鍵。

內唐亞胡在昨晚公布的專訪節錄片段中表示：「勝利觸手可及…我們將消滅剩下的哈瑪斯恐怖分子軍營，而拉法正是他們最後一座堡壘。」

內唐亞胡還說：「我們將進攻拉法，但會提供平民安全通道讓他們離開。」他補充說，他們正在為此制定一項詳盡的計畫。

內唐亞胡也提到，已經淨空的拉法北部地區可以作為給平民的安全地帶。

加薩的哈瑪斯領導人昨天警告，以色列計畫對人口稠密的拉法展開軍事行動，可能導致「數萬人」傷亡。對於無家可歸的巴勒斯坦人，拉法已是最後的避難所。

哈瑪斯在聲明中指出，任何軍事行動都將造成災難性影響，「如果拉法被入侵，恐使數萬人成為烈士（指死亡）或受傷」。

內唐亞胡命令以色列軍方立定目標拿下拉法。他宣布即將進攻拉法，已讓世界上許多領袖及聯合國備感憂慮。

哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天表示，自去年10月7日與以色列爆發戰爭至今，加薩走廊已有至少2萬8176人喪生。

加薩走廊衛生部發布的聲明指出，過去24小時內，有至少112人死亡。哈瑪斯與以色列間的戰爭爆發以來，加薩走廊另有6萬7784人受傷。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130211

加薩 哈瑪斯 以色列

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