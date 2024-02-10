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冰島火山噴發停止 部分居民仍得受凍

中央社冰島藍湖9日綜合外電報導
冰島最新一起火山噴發似於今天結束，但這次爆發仍造成許多道路和管道損毀。（美聯社）
冰島最新一起火山噴發似於今天結束，但這次爆發仍造成許多道路和管道損毀。（美聯社）

冰島最新一起火山噴發似於今天結束，但這次爆發仍造成許多道路和管道損毀，導致雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）部分地區民眾在天寒地凍下沒熱水可用。

路透社報導，最新一起噴發始於昨天，是自地面上一條3公里長的裂縫裡噴出達80公尺高的橘色熔岩。所幸到今天中午，無人機拍得的畫面顯示噴發地點已沒有任何活動跡象。

冰島氣象局（IMO）在聲明中說：「這顯示噴發告終。地震感測器不再測得火山震動。」

根據冰島氣象局今天估計，在火山噴發的頭7小時內，約有1500萬立方公尺的熔岩從地面裂縫流出。

路透社目擊者在短暫獲准造訪後表示，旅遊景點地熱溫泉藍湖（Blue Lagoon）的主要聯絡道路被熔岩覆蓋後對外關閉，但宛如巨大室外池子的溫泉卻絲毫未損。

冰島氣象局發布的衛星影像顯示，熔岩已流竄到噴發地點以西約4.5公里處，距離昨天進行疏散的藍湖溫泉僅約500公尺。

前一次冰島火山噴發是從今年1月14日開始，大約持續兩天，岩漿流到漁村格林達維克鎮（Grindavik）郊外，導致近4000名居民撤離、一些房舍起火。

雷克雅內斯半島的火山是所謂裂隙型噴發，通常不會造成大爆發或大量火山灰噴散到大氣平流層。

然而科學家擔心這類噴發風險恐持續數十年，冰島當局已開始建造堤壩，以改變滾燙熔岩流向以避開住宅和重要基礎設施。

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