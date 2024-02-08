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北韓地鐵內原來長這樣 網驚：燈光昏暗像恐怖電影

世界新聞網／即時報導
一名背包客在北韓旅遊時拍下平壤地鐵內部。(截取自Instagram @homeless.backpacker)
一名背包客在北韓旅遊時拍下平壤地鐵內部。(截取自Instagram @homeless.backpacker)

一名背包客近日到北韓旅遊，在平壤乘坐地鐵拍下影片，讓不少網友第一次看見平壤地鐵內部到底長怎樣。影片中，搖晃的車廂裡燈光昏暗、廣播裡面放著音樂、車門開合速度迅猛，網友大驚：好像恐怖電影。

這位背包客名叫傑西隆伯格(Jesse Romberg)，在平壤旅遊期間乘坐地鐵，並在上月於Instagram發布了一段影片。在帖文之中，他把在平壤搭地鐵的經歷稱之為「詭異」，「音樂、黑暗、像斷頭台一樣開合的車門、車廂的整體氛圍，都是我從未經歷過的。」

有網友評論說，「這就像恐怖電影的場景，看起來不真實」、「讓人毛骨悚然」、「北韓宛如世界上最大的露天監獄」。但也有網友意見不同，認為這反映出北韓人生活十分簡單，「至少不是每個人都盯著他們的手機看」、「這個影片有什麼不對勁嗎？這根本是在歧視共產主義國家生活的民眾。」還有一位來自德國的網友提及，這跟自己童年乘坐的列車一模一樣，原來德國政府後來把列車賣到北韓，看到列車現在於別的國家運作實屬神奇。

由於網友對這位背包客為何能進入北韓感到好奇，隆伯格在另一支影片裡面提到，他是跟隨旅行社 Young Pioneers Tours 遊覽北韓的，從中國遼寧的丹東出發，四天三夜的行程花費大約511美金。這個旅行社由北韓政府管理，帶領遊客去到國家的紀念碑、博物館、公園等遊覽。據他介紹，遊客不可以離開導遊自行遊玩，而美國公民更是不得進入北韓境內。

北韓 地鐵 平壤

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