全球百餘假媒體助中大外宣 背後是中國公關公司

加拿大資安研究機構「公民實驗室」發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，設法擴大中國影響力，其背後都可連結到中國某公關公司。（美聯社）

加拿大資安 研究機構「公民實驗室」發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，設法擴大中國影響力，其背後都可連結到中國某公關公司。

路透報導，位於多倫多的「公民實驗室」（Citizen Lab）今天公布研究報告指出，這些宣傳素材散見30國網站，混入蒐集自地方媒體和中國官媒的新聞。

研究人員菲塔雷利（Alberto Fittarelli）表示：「雖然迄今為止，這項行動的網站曝光度少得可憐，但因為這些網站迅速增生，使用在地語言、融入在地內容，被在地媒體與目標受眾不知情放大的風險隨之升高。」

這類網站的內容不外乎與美國和其盟邦有關的陰謀論，例如譴責美國科學家「外洩」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以及抨擊批評北京的人士等等。

公民實驗室表示，這類活動始於2020年中，追蹤還發現，與「海賣雲享傳媒有限公司」有關連。

研究人員鮮少會把此類操作連結到特定實體。

海賣雲享沒有回應路透記者詢問，記者致電也無法接通。

公民實驗室表示，其中一個文宣網站Roma Journal看起來與義大利 在地新聞媒體沒兩樣：頭條探討義大利總理的政治前景、北部省分的熱氣球 嘉年華，以及一本新書出版。

但若按下網站主頁角落的「新聞稿」按鈕，就會連上中國國營媒體的多筆新聞，例如中國對全球經濟復甦的貢獻以及推動科技創新等。

公民實驗室還發現，這些網站的內容多半來自Times Newswire這間新聞稿服務公司。去年美國資安公司麥迪安（Mandiant）警告，Times Newswire在主導中國另一場針對美國的大外宣行動扮演重要角色。