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英鋼琴家：中共大內宣在倫敦慘敗 壓迫讓我更激進

中央社倫敦7日專電
英國鋼琴家卡瓦納對中國人民沒有惡感，但他反對那些企圖控制中國人民、控制台灣的人。中央社
英國鋼琴家卡瓦納對中國人民沒有惡感，但他反對那些企圖控制中國人民、控制台灣的人。中央社

英國鋼琴家卡瓦納1月下旬在倫敦火車站公共鋼琴演奏直播期間，與拍攝宣傳片的中國民眾發生爭執，引發熱議。卡瓦納今天說，中共原想在西方各國拍片做大內宣，卻在倫敦慘敗；壓迫無法遏止反抗，中共反而讓他更「激進」。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）接受中央社專訪時回憶，事發當天，幾名中國人原想在聖潘克拉斯車站（St Pancras International）拍攝農曆年應景影片，以便在中國電視台播放、宣揚中國共產黨領導人在海外廣受愛戴。然而，事情演變至今，中共得到的卻是「徹底的宣傳災難」。

他說，中方希望爭議影片下架，事發至今他收到10多則隱私權申訴；YouTube數度以司法後果要脅、施壓他移除影片。

不過，在事情已鬧大的情況下，下架影片顯然只會讓風波再起，而中方越努力挽回顏面，恐怕只會越丟臉。卡瓦納篤定表示：「他們贏不了。」爭議影片目前已累計近1000萬觀看次數。

數名手持五星旗的中國人1月在卡瓦納直播表演時，引用中國法律，以「肖像權」為由要求他停止拍攝，期間雙方溝通出問題，其中一名中國人開始對卡瓦納咆哮，並粗暴指控他將中國人與中共連結，是「種族歧視」。

卡瓦納坦言，「鋼琴門」風波讓他大開眼界：震撼他的不僅是衝突事件本身，更是一連串後續效應，包括幾位中國民眾私下與他分享的個人想法。

他提到，一名中國民眾曾應他邀請，說了幾句表達支持的話，但在卡瓦納將影片上傳YouTube後，該名民眾慌忙與他聯繫、懇求他下架影片，因為「家人還在中國」。

卡瓦納說，這名中國人十分恐懼將面臨「後果」。卡瓦納刪除了影片，但這段經驗讓他頓悟，即便身處海外，中國人依然深深畏懼中共。這是卡瓦納認識「跨國鎮壓」（transnational repression）的起點。他說：「我也收到一些死亡恐嚇。」中共的「長臂管轄」超乎他想像。

英國鋼琴家卡瓦納1月在倫敦火車站公共鋼琴演奏直播期間，與拍攝宣傳片的中國民眾發生...
英國鋼琴家卡瓦納1月在倫敦火車站公共鋼琴演奏直播期間，與拍攝宣傳片的中國民眾發生爭執。卡瓦納7日說，中共原想在西方各國拍片做大內宣，卻在倫敦慘敗；中共的壓迫反而讓他更激進。中央社

卡瓦納向中央社還原他理解的「鋼琴門」事發經過。他提到，起初，幾名中國人與他歡樂互動、同享Boogie-woogie自由音樂風格的樂趣，歡笑擺動身軀。然而，一名中國熟齡女子從遠方走近，一切霎時變調。

這名女子帶來一袋五星旗。各自拿了五星旗後，前一刻還在Boogie-woogie的中國人頓時對卡瓦納態度大轉變。卡瓦納形容，他們彷彿「瞬間身處北京」。

這些中國人突然要求不得公開他們的影像，並拿著一張黃色卡片，到處走動「警告」眾人。據卡瓦納理解，卡片上寫著中國法規。

這相當於試圖在英國強行實施中國法律，卡瓦納說，他完全無法接受這一點。

他指出，英國不存在中國法律的「肖像權」概念；若對方不願在他攝於公共空間的影片現身，應事先與他簽署保密協議，才有向他提出告訴的法律依據。

儘管中方恐嚇對他提告，卡瓦納說，他至今未收到任何司法文書，恐嚇顯然只是為了嚇唬人。不過，若未來果真被告，他推測中方律師會是1月事發當天分發五星旗、讓人「一秒到北京」的女子。

這名女子的身分已獲證實：是2022年1月英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）向國會示警與中共中央統一戰線工作部（UFWD）有關、以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政治圈多年的律師李貞駒。她涉嫌祕密運用來自中國和香港的資金，對英國進行政治干預。她的「顯赫」資歷包括中國駐英大使館首席法律顧問、英國國會跨黨派中國小組秘書長。

李貞駒去年反控MI5毀壞名譽、侵犯人權。卡瓦納說，MI5面臨的難題是，必須證明李貞駒與中共有「直接關聯」；他認為，「鋼琴門」直播影片就是有力證據。李貞駒僅在影片出現數秒，明顯試圖避開鏡頭。

卡瓦納說：「小粉紅就是她（李貞駒）組織起來的，她就是操作這件事情的人，這也是為什麼她不想出現在影片裡」。眼見李貞駒如今不但無法如願低調行事，還遭「起底」，卡瓦納笑稱，她應該是「史上最糟糕的間諜」。

李貞駒一現身，在場中國人即無法自由隨音樂舞動，卡瓦納說，這顯示中共有多麼「反人類」。

卡瓦納5日在臉書（Facebook）發布他站在車站公共鋼琴旁、手持青天白日滿地紅旗的照片，吸引超過16萬人按讚以及台灣不同政治立場的人留言。他曾透過影片表達對台灣的支持。

問他認為青天白日滿地紅旗象徵什麼，卡瓦納回應，對他來說，這面旗象徵自主、自由、獨立、對抗霸凌，以及不願臣服於威權政權。當這面旗遭遇壓迫，它就更加象徵「自由」和「反抗」，一如車站內的公共鋼琴、以及中共試圖壓制的Boogie-woogie自由音樂。

倫敦聖潘克拉斯車站有兩架直立式公共鋼琴，其中最知名的是英國傳奇創作歌手艾爾頓強（Elton John）於2016年贈與的黑色山葉（YAMAHA）鋼琴。艾爾頓強當年驚喜現身、即興演出，隨後把這架鋼琴當作禮物送給車站，並在鋼琴上簽名留言，希望車站訪客都能好好享受鋼琴演奏帶來的樂趣。

在公共場所放置鋼琴供路過民眾彈奏，可見於歐洲許多城鎮；候車民眾為排遣時間，自得其樂彈奏一段，周圍有陌生人攝影，也不是新鮮事。卡瓦納則更進一步，透過在公共空間創意演出、與路人即興互動，試圖鬆動對「自由」的各項或許似是而非的限制。他在YouTube的頻道有近250萬人訂閱。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中共 五星旗 YouTube

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