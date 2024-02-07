二手衣物最大進口國 迦納海灘廢棄舊衣讓漁民叫苦

圖為購物者在迦納首都阿克拉的坎塔曼托市場購買二手鞋。路透

在迦納首都阿克拉（Accra），漁民阿瑪和30多名漁夫花了數小時，才將沉重的漁網拖到熱鬧的柯爾-康諾（Korle-Gonno）海灘。但他們的漁獲只有一條金梭魚和一堆廢棄衣物。

曾經是魚兒滿滿的漁網，現在則是和數噸衣物糾纏在一起，那些是從附近坎塔曼托市場（Kantamanto market）被扔進大西洋的廢棄衣物。

坎塔曼托市場是世界上最大的二手市場之一。

阿瑪（Nii Armah）告訴法新社說：「我們的漁網被市場上的衣物給淹沒了。漁獲沒了…我們的食物也隨之消失。」

坎塔曼托市場位於阿克拉（Accra）商業區中心，其面積廣闊，約占20多英畝；攤位上銷售的商品主要是來自西方和中國的舊衣鞋。

根據環保組織OR基金會（OR Foundation）表示，市場交易商每週進口的衣物數量高達1500萬件。但每捆衣物約有40%最終會成為廢棄物，傾倒在垃圾掩埋場裡，並經常被沖入海洋，造成公共衛生危機並損害環境。

根據資料網站「經濟複雜性觀察組織」（OEC）的數據，迦納於2021年成為全球最大的二手衣物進口國，價值2.14億美元的衣物主要來自中國、英國和加拿大 。

這種結果成為災難。阿克拉海灘某些地方已看不到沙子，有幾處堆積的廢棄紡織品和塑膠高度逾1.5公尺。

迦納政府在解決二手服裝問題上進展緩慢，可能是擔心民眾對失業問題有強烈反應。

儘管有估計顯示，此行業創造多達3萬個就業 機會，但當地非政府組織說，這是以「環境和社會緊急情況」為代價。在2021年，迦納將收集到的舊衣物再出口到其他非洲國家，其收入還不到100萬美元。

但對漁民阿瑪來說，政府必須迅速採取行動。

他說：「我們懇求當局採取行動…大海是我們的全部。」