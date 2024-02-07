我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣青年紐約圓創業夢 用家鄉技術解決停車難題

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

安理會唇槍舌戰 美控俄「拿9枚北韓飛彈」攻烏克蘭

編譯徐榆涵／即時報導
聯合國安理會6日應俄羅斯要求召開緊急會議。圖為俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞發言。（歐新社）
聯合國安理會6日應俄羅斯要求召開緊急會議。圖為俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞發言。（歐新社）

美國6日在聯合國安理會痛批，俄羅斯烏克蘭發射至少9枚由北韓提供的飛彈；而俄羅斯則反控，美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈是造成上月俄國運輸機失事的直接幫兇。

路透報導，聯合國安理會6日應俄羅斯要求召開緊急會議，俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）和美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）就烏克蘭問題唇槍舌戰相互指控。

伍德當著15個安理會成員國代表控訴，「迄今為止，俄羅斯向烏克蘭至少發射了9次由朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓）所提供的飛彈。」

伍德表示，「俄羅斯和北韓必須為他們的行為負責，他們長期以來破壞了聯合國安理會決議所制定的義務。俄羅斯非法取得武器、北韓成功取得潛在性技術，不僅嚴重破壞區域穩定和核武禁擴條約，更嚴重損害全球對聯合國安理會的信任」。

涅班濟亞則在安理會上駁斥該說法，並指控美國所製造的愛國者地對空飛彈，才是造成俄軍大型運輸機伊留申-76失事墜毀的直接幫兇，稱掌握華府「無可辯駁」的證據，證明烏克蘭如何使用美國提供的愛國者飛彈擊落這架失事的運輸機。

此外俄羅斯更聲稱，烏克蘭3日使用西方所提供的火箭，襲擊目前由俄羅斯掌控的烏克蘭東部，該地一間麵包店和餐館在遭到烏軍轟炸後，造成至少28人死亡。

烏克蘭駐聯合國代表德沃爾尼克（Serhii Dvornyk）則指控，俄羅斯濫用聯合國安理會「散布假消息」。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

上一則

哈薩克擬推「手術閹割」切除惡行重大戀童癖罪犯生殖器

延伸閱讀

NBA／證明潛力更勝伍德 里夫斯讚海斯是場上最佳球員

NBA／證明潛力更勝伍德 里夫斯讚海斯是場上最佳球員
芝華人廚師遭槍殺 華社懸賞6000元緝兇

芝華人廚師遭槍殺 華社懸賞6000元緝兇
18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上

18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上
勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多