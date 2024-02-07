安理會唇槍舌戰 美控俄「拿9枚北韓飛彈」攻烏克蘭

聯合國安理會6日應俄羅斯要求召開緊急會議。圖為俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞發言。（歐新社）

美國6日在聯合國 安理會痛批，俄羅斯 朝烏克蘭 發射至少9枚由北韓提供的飛彈；而俄羅斯則反控，美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈是造成上月俄國運輸機失事的直接幫兇。

路透報導，聯合國安理會6日應俄羅斯要求召開緊急會議，俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）和美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）就烏克蘭問題唇槍舌戰相互指控。

伍德當著15個安理會成員國代表控訴，「迄今為止，俄羅斯向烏克蘭至少發射了9次由朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓）所提供的飛彈。」

伍德表示，「俄羅斯和北韓必須為他們的行為負責，他們長期以來破壞了聯合國安理會決議所制定的義務。俄羅斯非法取得武器、北韓成功取得潛在性技術，不僅嚴重破壞區域穩定和核武禁擴條約，更嚴重損害全球對聯合國安理會的信任」。

涅班濟亞則在安理會上駁斥該說法，並指控美國所製造的愛國者地對空飛彈，才是造成俄軍大型運輸機伊留申-76失事墜毀的直接幫兇，稱掌握華府「無可辯駁」的證據，證明烏克蘭如何使用美國提供的愛國者飛彈擊落這架失事的運輸機。

此外俄羅斯更聲稱，烏克蘭3日使用西方所提供的火箭，襲擊目前由俄羅斯掌控的烏克蘭東部，該地一間麵包店和餐館在遭到烏軍轟炸後，造成至少28人死亡。

烏克蘭駐聯合國代表德沃爾尼克（Serhii Dvornyk）則指控，俄羅斯濫用聯合國安理會「散布假消息」。