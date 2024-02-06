遭強暴嫁給IS聖戰士 24歲女子囚禁10年終獲救

美國支持的敘利亞庫德戰士成功解救一名被伊斯蘭國（IS）囚禁十年的雅茲迪（Yazidi）女子。取自YouTube影片

英國衛報報導，美國支持的敘利亞庫德戰士成功解救一名被伊斯蘭國（IS）囚禁十年的雅茲迪（Yazidi）女子。該名女子曾遭受多次性侵，並被迫與極端分子結婚。

根據敘利亞民主力量（SDF）5日聲明，這名24歲雅茲迪女性和她的兒女在敘利亞哈烏爾（Al-Hawl）營地的一次安全行動中，被庫爾德戰士解救重獲自由。這個營地內住有數萬人，多數是伊斯蘭國（IS）戰士的家眷。

SDF指出，婦女保護部隊（YPJ）日前成功救出這名來自伊拉克雅茲迪人發源地、辛賈爾哈丹村的雅茲迪女性。這名女子在2014年極端分子犯下大屠殺其家鄉時，被IS戰士綁架擄走至今，當時一共有數千名男子被殺害，並將許多婦女和少女綁架，成為「聖戰士」作為性奴隸。

該女子在婦女保護部隊發布影片中表示，她在被帶到哈烏爾營地之前住在一個家庭中，並被告知不能透露她的真實身份。她在哈烏爾使用假名，直到獲釋。

她回憶說，「過去十年他們（IS）摧毀了我的人生，我像羊隻一樣被買賣。」

戒備森嚴的哈烏爾營地內最多曾有7萬3000人居住在此，絕大多數是敘利亞人和伊拉克人，隨著許多婦女和兒童被遣返 ，這裡的人數已經減少。