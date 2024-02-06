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伊斯坦堡法院遇襲1死5傷 疑恐怖組織2成員遭擊斃

中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導
土耳其伊斯坦堡恰拉揚法院（Caglayan court）。（路透）
土耳其伊斯坦堡恰拉揚法院（Caglayan court）。（路透）

土耳其第一大城伊斯坦堡一個法院大樓今天遭到攻擊，官員表示，事件造成一人喪生，兩名攻擊者則遭到擊斃。

美聯社報導，內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體發文指出，「企圖攻擊」恰拉揚法院（Caglayan court）一處安檢哨的一男一女疑似攻擊者於當地時間上午11時46分遭到擊斃。

他表示，包括3名警察在內，有6人在事件中受傷。總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）後來指出，有一位平民喪生。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）發布監視畫面顯示，兩名攻擊者在法院前庭遭到槍擊，看起來他們死亡之前似乎有朝警方開火還擊。

另一畫面顯示，民眾躲在法院內一個金屬探測門旁，也有人奔跑尋找掩護，多名警察幫助一名看起來腿步受傷男子。

耶里卡亞稍後確認攻擊者是被土耳其、美國和歐洲聯盟視為恐怖組織的極左派「革命人民解放黨陣線」（Revolutionary People’s Liberation Party/ Front, DHKP/C）成員。

司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，伊斯坦堡檢察長辦公室已經展開調查。

這起攻擊發生之際，今天適逢土耳其、敘利亞邊境規模7.8強震屆滿周年。這場地震在土耳其造成逾5萬3000人罹難。

厄多安在南部卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）的紀念儀式中說：「土耳其共和國將繼續對抗所有恐怖組織以及支持他們的人…我祈願亡靈安息。」

已沉寂多年的「革命人民解放黨陣線」2015年3月也曾在這間法院挾持一名檢察官，要求提供警方前一年在反政府示威活動中殺害一名少年的細節。事件以兩名槍手命喪警方攻堅告終，但是那名檢察官後來也傷重不治。

「革命人民解放黨陣線」還聲稱犯下2013年2月發生在首都安卡拉的美國駐土耳其大使館自殺炸彈攻擊。那起事件造成一名土籍警衛不治、4人受傷。

今年1月28日，伊斯坦堡的義大利聖瑪麗亞天主教堂（Italian Santa Maria Catholic Church）遭遇攻擊，參加禮拜的一位土耳其公民遭到槍手鎖定和擊斃，激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案。司法部長屯奇日前宣布，已經逮捕25名與案件有關聯的疑似伊斯蘭國成員和支持該組織人士。

土耳其 司法部 厄多安

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