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東京大雪警報各地積雪 降雪隔天學企鵝走路更安全

中央社東京6日專電
日本氣象廳5日對東京發布入冬以來首次大雪警報。(路透)
日本氣象廳5日對東京發布入冬以來首次大雪警報。(路透)

日本氣象廳5日對東京發布入冬以來首次大雪警報，市中心多處有3公分以上積雪。台灣許多遊客趁春節假期赴東京旅遊，但許多人可能不熟悉如何雪中行走，最好做法是學企鵝走路小步伐挪動會更加安全。

日媒報導，首都圈降下大雪的高峰期可能出現在5日晚間，到6日早晨減緩，但交通依舊受到影響。6日白天仍可能出現降雪，但時間較短。推估截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。

媒體特別宣導，在雪地上行走最好選擇背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雖然天氣寒冷，但雙手插在口袋裡，或是拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來，以防萬一。

如果手插口袋，滑倒時沒辦法即時應變，很可能會受重傷。也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到緩衝作用。最好選擇防水材質衣服，即使濕了也不容易著涼。

人行天橋等地方由於不與地面接觸，地面上的熱量很難傳遞，即使結冰也很難融化，因此下雪後走天橋要特別留意。此外，像是民眾上公車或搭計程車的地方，由於積雪被反覆踩踏和車輪輾過壓實，這些地方反而很滑。還有建築物出入口，由於鞋子上的雪通常會被蹭在出入口，都要特別注意。

根據東京消防廳，受降雪與道路結冰影響，截至5日晚間9時，有40人在路上滑倒，緊急送往醫院，所幸沒有人受重傷。受傷者年齡最小4歲、最高92歲，幼童與長者在積雪道路上行走應特別注意。

東京2年前也曾降下大雪，當時積雪厚達10公分。不過相較降雪當天，路滑摔倒送醫人數在降雪隔天更多，因此即使降雪高峰已過，民眾仍不能掉以輕心。

2022年1月6日，關東地區受南岸低氣壓影響降下大雪，東京都心積雪厚達10公分。到了隔天，天氣完全好轉，但經過一夜低溫，路上仍有許多積雪。根據統計，6日當天有112人因為滑倒送醫，但7日卻爆增至361人，是3倍以上。

這次降雪可能持續一整夜，因此推斷6日早上的道路情況會相當糟糕，到處都是積雪、雪泥和冰塊，行走時必須特別留心。

影片來源：YouTube 日テレNEWS

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