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英王「不是前列腺癌」 凱特在休養 威廉將擔更多責任

世界新聞網王若馨／即時報導
英王查理三世(右)與威廉王子。(美聯社)
英王查理三世(右)與威廉王子。(美聯社)

白金漢宮5日宣布英王查理三世罹患癌症後，威廉王子將承擔起比以往更多的責任。

41歲的威廉王子將王室職責推遲到周三，而剛接受腹部手術不久的凱特王妃，則會繼續待在溫莎的家中休養。

➤➤➤哈利王子將在數日內飛往倫敦 探望罹癌的父王查理

每日郵報、天空新聞等媒體報導，查理所罹患的癌症與他最近接受的手術無關，也不是前列腺癌；醫生在為查理進行前列腺肥大手術時，發現了其他健康問題，經過檢驗後確認是癌症。

白金漢宮在聲明中說，「國王陛下今天開始了定期治療計畫，在此期間，醫生建議他推遲面對公眾的職責。在此期間，國王陛下將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。」

「國王陛下感謝他的醫療團隊迅速干預，這要歸功於他最近的醫院手術。他對自己的治療非常樂觀，並期待盡快能全面恢復公共職責。」

「國王陛下選擇公開診斷結果，是為了杜絕猜測，並希望這有助於公眾了解世界各地所有癌症患者。」

英國總理蘇納克（Rishi Sunak）、工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）等政要已做出回應，祝福查理早日恢復健康。

正在內華達州的拜登總統（Joe Biden）對查理的健康表達了關心，並希望能早日與查理通上電話；前總統川普（Donald Trump）則在社群媒體上表示查理是個了不起的人，他祝福查理早日康復。

癌症 拜登 凱特

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