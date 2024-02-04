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以國安部長稱拜登忙人道救援加薩 物資最後流向哈瑪斯

編譯羅方妤／即時報導
以色列極右派國家安全部部長班吉維爾。(歐新社)
以色列極右派國家安全部部長班吉維爾。(歐新社)

CNN報導，以色列極右派國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）告訴華爾街日報，拜登總統在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭中，沒有全力支持以色列。此番言論遭戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）和反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）批評。

班吉維爾說：「拜登沒有全力支持我們，反倒忙著提供加薩人道救援和燃料，而這些人道救援物資流向哈瑪斯。如果是川普執政，美國的行動會截然不同。」

前國防部長、戰時內閣部長甘茨反駁班吉維爾，在一則X貼文稱他的言論「不負責任」，並敦促總理內唐亞胡「要求他遵守命令」。甘茨說：「發生爭論是被允許的，即使是與我們最大、最重要的盟友（美國）也是如此，但爭論必須在相關論壇進行，而不是在媒體發表不負責任的言論。這會傷害以色列的戰略關係、國家安全和戰時所付出的努力。」

反對黨領袖拉皮德也在X發文批評班吉維爾。他表示，這個訪談「是對以色列的國際立場的直接攻擊、對為戰爭所付出心力的直接攻擊、對以色列安全的傷害，且最重要的是，說明他完全不懂外交政策。」

以色列 拜登 哈瑪斯

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