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俄羅斯外交部批評尹錫悅 南韓召見俄大使

中央社首爾4日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅日前抨擊北韓核武等問題，遭到俄羅斯外交部發言人批評。南韓外交部表示，已召見俄國外交官，就俄國當局批評尹錫悅的言論提出抗議。(歐新社)
南韓總統尹錫悅日前抨擊北韓核武等問題，遭到俄羅斯外交部發言人批評。南韓外交部表示，已召見俄國外交官，就俄國當局批評尹錫悅的言論提出抗議。(歐新社)

南韓總統尹錫悅日前抨擊北韓核武等問題，遭到俄羅斯外交部發言人批評。南韓外交部表示，已召見俄國外交官，就俄國當局批評尹錫悅的言論提出抗議。

路透報導，南韓外交部指出，外交部次官補（部長助理）鄭炳元（Chung Byung-won）昨天已召見俄國駐南韓大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev），稱莫斯科當局對尹錫悅言論的抨擊只會對兩國關係產生負面影響。

南韓外交部在聲明中表示：「次官補鄭炳元對於俄羅斯無視真相、無條件包庇北韓，同時以極度無禮的措辭譴責一國領導人的行為深感遺憾，並強調這只會使韓、俄關係惡化。」

南韓外交部今天指出，負責亞太地區事務的俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）2日訪問南韓，與鄭炳元會晤，討論俄烏戰爭和雙邊關係。

聲明提到，鄭炳元向莫斯科與平壤當局日益增長的軍事合作表達「嚴正關切」，並呼籲俄國採取「負責任的行動」。

在魯登科訪問的前一天，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，朝鮮半島情勢的惡化「主要是因為美國及其盟國，包括大韓民國和日本在內的無恥政策」。

尹錫悅近期曾將北韓描述為全世界唯一將核武先制攻擊權利法制化的國家。

他1月31日在中央綜合防衛會議上指出：「北韓政權正經歷水火，僅為維持其世襲極權政權，並公然無視國際法和聯合國安全理事會（U.N. Security Council）決議，與俄羅斯進行武器貿易。」

沙卡洛娃稱尹錫悅的言論「明顯帶有偏見」。她說首爾當局「似乎不明白美國的領導地位正無可挽回的成為過去」，並指南韓「最終可能不過是華府地緣政治遊戲中的小籌碼」。

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