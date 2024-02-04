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洛興雅人逃離居留中心 馬來西亞當局抓回逾40人

中央社吉隆坡4日綜合外電報導
馬來西亞霹靂州警方高層今天表示，在131名緬甸移民逃出當地拘留中心後，當地警方已抓回超過40名疲憊不堪、飢腸轆轆的洛興雅難民。圖為洛興雅難民在印尼東亞齊省瓜拉帕雷克的海灘上登陸後，等待難民署工作人員進行身分識別，示意圖。(歐新社資料照)
馬來西亞霹靂州警方高層今天表示，在131名緬甸移民逃出當地拘留中心後，當地警方已抓回超過40名疲憊不堪、飢腸轆轆的洛興雅難民。圖為洛興雅難民在印尼東亞齊省瓜拉帕雷克的海灘上登陸後，等待難民署工作人員進行身分識別，示意圖。(歐新社資料照)

馬來西亞霹靂州警方高層今天表示，在131名緬甸移民逃出當地拘留中心後，當地警方已抓回超過40名疲憊不堪、飢腸轆轆的洛興雅難民。

法新社報導，馬來西亞北部霹靂州（Perak）比多爾（Bidor）臨時移民中心拘留大樓1日發生暴動，有115名洛興雅人（Rohingya）和另外16人從該中心逃脫，他們全是男性。

緬甸人多為佛教徒，該國主要信仰伊斯蘭教的洛興雅人遭受迫害，許多人逃往穆斯林占多數、相對富裕的馬來西亞，或是孟加拉的難民營。

這些洛興雅人常經歷長達數月、艱苦的海上旅程，乘船抵達馬來西亞，或途經管理鬆散的緬泰邊境潛入大馬。

如果被抓到，他們通常會被送往拘留中心，人權組織稱這些中心通常人滿為患，且十分骯髒。

一名洛興雅男子1日在黑暗中試圖跨越高速公路時，遭遇交通事故喪命。

霹靂州總警長莫哈末尤斯里（Mohamad Yusri Hassan Basri）告訴法新社，在接獲民眾舉報後，警方在棕櫚油莊園、附近城鎮塔巴（Tapah）及比多爾周遭的森林中逮捕41名洛興雅男子

他稱「我們認為還有更多人躲在森林裡」，並稱所有被捕者都「又餓又累」。

莫哈末尤斯里表示，136名警察和移民官員正在森林、河流、村莊中搜尋這次逃離移民中心的人士。

這是兩年來第2次出現這樣的情況。

2022年時，曾有528名洛興雅難民從馬來西亞北部檳城拘留中心逃脫。

其中6人在試圖跨越高速公路時喪生，有數百人被抓回。

移民 緬甸

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