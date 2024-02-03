我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜文件：創辦人貝佐斯未來一年將出售5000萬股

印度女星傳驟逝後復生？原來為宣導子宮頸癌防治

德國反極右翼示威活動延燒 20萬人走上街頭

中央社柏林3日綜合外電報導
在德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4周，德國各地今天約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林。美聯社
在德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4周，德國各地今天約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林。美聯社

德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4周，德國各地今天約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林。

路透社報導，梅因斯（Mainz）、德勒斯登（Dresden）和漢諾威（Hanover）等城市也出現示威活動，這表示民眾對德國選擇黨聲勢日益壯大的情況愈來愈感到警惕。

今天約有15萬人前往柏林國會大廈，示威者高喊「我們就是防火牆！」，以抗議右翼極端主義，並表達對民主的支持。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X發文稱，「無論是在埃塞納哈（Eisenach）、洪堡（Homburg）或是柏林，在全國各地的大小城市，許多公民聚集示威，以反對遺忘、反對仇恨和此類言論」。

他說，示威活動是「支持民主和憲法的強烈訊號」。

德國另類選擇黨的成功已引起主流政黨的擔憂，他們擔心該黨可能在9月的選舉橫掃德國東部的3個邦，儘管近期民調顯示該黨的支持率已有略微下降。

本周稍早，佛爾沙研究中心（Forsa）的民調顯示，德國另類選擇黨的支持率自去年7月以來首次跌破20%，選民將全國反極右翼示威活動視為最重要的議題。

根據民調結果，目前德國另類選擇黨以32%的支持率位居第二，僅落後主要反對派保守黨，而蕭茲領導的中左翼社會民主黨（Social Democrat）則以15%支持度位居第三。

德國 民調 蕭茲

上一則

烏克蘭稱俄軍無人機攻擊能源設施 9架遭擊落

下一則

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

延伸閱讀

瑞典環保人士童貝里因示威被捕 英法官反批警方違法

瑞典環保人士童貝里因示威被捕 英法官反批警方違法
「環保少女」遭控擾亂公共秩序 童貝里獲判無罪笑了

「環保少女」遭控擾亂公共秩序 童貝里獲判無罪笑了
提升效率還是侵害自由 德國「難民付款卡」引發討論

提升效率還是侵害自由 德國「難民付款卡」引發討論
德機場安全人員罷工 逾1100航班取消影響數萬乘客

德機場安全人員罷工 逾1100航班取消影響數萬乘客

熱門新聞

銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號。路透

葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜

2024-01-27 13:39
曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信25日在醫院被捕。中央社

同事都不知情 桐島聰隱姓埋名數十年 用真名走最後一程

2024-01-27 10:15
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21

超人氣

更多 >
曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世

曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世
洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶
史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」

史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」
「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合