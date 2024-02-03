德法點頭 歐盟成員國批准監管AI法案 有望今夏前生效

在歐洲聯盟成員國批准去年12月達成的政治協議後，歐洲今天距離採行管理人工智慧和人工智慧模型使用規則又更近一步。（路透）

在歐洲聯盟（EU）成員國批准去年12月達成的政治協議後，歐洲今天距離採行管理人工智慧 和人工智慧模型（如微軟支援的聊天機器人ChatGPT）使用規則又更近一步。

路透社報導，這些規則是歐洲聯盟執行委員會在3年前提出，用來為銀行、零售、汽車和航空等眾多行業所使用的技術制定全球標準。

這些規則還為人工智慧用於軍事、犯罪和安全目的畫定界限。

負責歐洲聯盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）說，人工智慧法案（AI Act）具有歷史意義，也是世界首創。

他在聲明中說：「成員國今天批准去年12月達成的政治協議，承認談判代表在創新與安全之間找到完美的平衡。」

專家們主要擔心的問題是，生成式人工智慧助長了深度偽造（由人工智慧演算法根據大量線上素材訓練而創建的逼真但是虛構的影片），這些影片出現在社群媒體 上，模糊了公共生活中的事實與虛構之間的界線。

主管市場競爭的歐盟 執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說，最近幾天美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的虛構色情圖片在社群媒體傳播，凸顯新規則的必要性。

在最後一個反對的國家法國在確保嚴格條件以平衡透明度與商業機密、減輕高風險人工智慧系統的行政負擔後，放棄反對「人工智慧法案」後，今天的協議已是預料中的必然結果。

一名歐盟外交官員今天稍早告訴路透社，這樣做的目的是讓有競爭力的人工智慧模型在歐盟內發展。這名官員拒絕透露姓名，因為他未獲授權公開評論這個議題。

德國本周稍早也支持這些規則。

成員包括Alphabet旗下的谷歌、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms的科技遊說團體電腦暨通訊產業協會（CCIA）警告，未來將面臨障礙。

電腦暨通訊產業協會歐洲高階政策經理德尚普里斯（Boniface de Champris）說：「許多新的人工智慧規則仍不清楚，可能會減緩歐洲創新人工智慧應用的開發和推廣。」

人工智慧法案的下一步，將由歐洲議會的一個重要委員會在2月13日表決該法案，歐洲議會將於3月或4月表決。這項法案可能在今年夏天之前生效，並應在2026年適用，但部分立法將提前生效。