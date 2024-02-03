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巴黎里昂車站持刀攻擊馬利籍嫌犯落網 排除恐攻

中央社巴黎3日綜合外電報導
巴黎交通樞紐里昂車站（Gare de Lyon）今天傳出3人受傷的持刀攻擊事件，圖為事發後警察駐守現場。（路透）
巴黎交通樞紐里昂車站（Gare de Lyon）今天傳出3人受傷的持刀攻擊事件，圖為事發後警察駐守現場。（路透）

巴黎交通樞紐里昂車站（Gare de Lyon）今天傳出3人受傷的持刀攻擊事件，警方表示，一名馬利籍嫌犯遭到逮捕。相關單位已排除這起事件是恐怖攻擊的可能性。

法新社報導，被捕男子為馬利人，他在當地時間上午約7時35分在里昂車站持刀攻擊民眾。該車站除了營運國內線，也有前往瑞士和義大利的車次。

警方表示，1人腹部受到重傷，另外2人則是輕傷。

警方消息人士表示：「嫌疑人在攻擊過程中沒有高呼（任何宗教口號）。他向警方出示一張義大利駕照。」根據那張駕照，他的出生日期是1992年1月1日。

警方消息人士說，鐵路警察趕到現場之前，路過民眾一起制伏了這名男子。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在前稱為推特（Twitter）的社群平台X上表示：「感謝制伏這名男子的民眾，他做出了令人不能容忍的行為。」

這名攻擊者的動機目前仍然不明。相關單位已排除這起事件是恐怖攻擊，調查已正式展開。

法國國家鐵路公司（SNCF）在X公告，1號和3號大廳之間的區域暫時無法進入，前往巴黎地區的火車也會誤點，不過提出的理由僅指發生一起「意圖犯罪事件」。

發生攻擊事件的此刻，距離巴黎主辦2024年奧運不到6個月，屆時預期將有1500萬名遊客造訪。

義大利 駕照 內政部

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