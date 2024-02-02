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「環保少女」遭控擾亂公共秩序 童貝里獲判無罪笑了

編譯徐榆涵／即時報導
瑞典「環保少女」童貝里2日與其他抗議者抵達倫敦西敏地方法院時笑開懷。（美聯社）
瑞典「環保少女」童貝里2日與其他抗議者抵達倫敦西敏地方法院時笑開懷。（美聯社）

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）去年10月參加英國倫敦一場反化石燃料示威遭逮捕，並被控違反公共秩序罪名，倫敦法院2日駁回檢方指控，認為證據不足以讓法庭定罪，宣告包含童貝里在內5名被告無罪。

Euronews、耶路撒冷郵報報導，童貝里去年10月17日在倫敦公園大道洲際酒店外，參加「倫敦無化石燃料組織」（Fossil Free London）等組織聯合發起的「油錢滾出去」（Oily Money Out）示威活動。

示威當天，童貝里與其他抗議人士用肉身組成人牆堵住飯店入口，試圖阻止與會來賓進場參加「能源情報論壇」（Energy Intelligence Forum）的首日會議。該論壇許多參加者是化石燃料企業高管與政界人士。

童貝里和另外4名年齡介於19歲至59歲者遭控未遵守警方將抗議活動轉移至會議附近指定區域的命令。

5人在去年11月聽證會上都表示不認罪，倫敦一家法院法庭2日裁決，5人並未擾亂公共秩序。

法官約翰‧勞（John Law）裁定，警方對這起抗議示威活動施加的限制條件並不合法，因為警方本可以要求更少限制，且條件並不明確，「控方證據不足以讓任何合理的法庭做出適當的定罪，我行使自由裁量權，宣布5名被告無罪釋放。」

瑞典

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