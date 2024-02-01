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殺人未遂潛逃3年 日本通緝犯落網

編譯茅毅／即時報導
圖為日本宮城縣仙台市。路透
圖為日本宮城縣仙台市。路透

讀賣新聞等日媒1日報導，日本長野、愛知及宮城共3個縣警方1日聯手出動大批警力，凌晨4慈29分（美東時間1月31日14時29分）在宮城的仙台市1棟集合住宅內，逮捕因涉嫌殺人未遂被通緝的55歲黑幫男子「金成行」（又名金澤成樹）。

金成行2020年9月28日在長野宮田村1家小吃店停車場，以手槍朝另一名男子的側腹與左邊腋下開槍，造成該名也是幫派幹部的男子受重傷，涉嫌殺人未遂。

被通緝的金成行住所和職業均不詳，是日本當局列為幫派的「絆會」幹部。長野縣警方2020年10月就因前述案件通緝他，日本警察廳2021年更將他列為重大通緝犯，呼籲外界提供其情報。

該案件發生後，警方就設立聯合搜查本部，共動員達3點9萬名警力進行搜查，期間曾逮捕4名暗助他逃亡的人士，但最後皆未起訴。近日接獲可靠線報後，1日終於將其繩之以法。據報導，警方突襲時他並未抵抗。

據日媒報導，1月25日才有自稱是通緝犯桐島聰的男子投案，逃亡達49年，但5天後他就病故。據警方發布的通緝犯海報，金成行身高約170公分、身材中等、左手小拇指斷指，身上則有刺青。

通緝 日本 集合住宅

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