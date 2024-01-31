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不堪財務虧損 CNN菲律賓台熄燈

中央社馬尼拉31日專電
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）宣布，由於遭受重大財務虧損，今天起停止CNN菲律賓台所有媒體平台上的新聞與製作業務。美聯社
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）宣布，由於遭受重大財務虧損，今天起停止CNN菲律賓台所有媒體平台上的新聞與製作業務。美聯社

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）宣布，由於遭受重大財務虧損，今天起停止CNN菲律賓台所有媒體平台上的新聞與製作業務。

CNN菲律賓台由菲律賓「九號媒體公司」（Nine Media Corporation）擁有並經營，自2015年3月營運至今。

九號媒體公司管理層於29日宣布，自2024年1月31日起，停止「CNN菲律賓台」品牌所有媒體平台上的新聞與製作業務。

聲明中說：「儘管在快速發展和充滿挑戰的媒體環境中努力適應並創新，但在過去幾年遭受重大財務虧損後，（公司）做出這項決定。」

CNN菲律賓台約有300名員工。九號媒體公司表示：「我們了解停止營運對我們寶貴的員工與人才的影響，我們保證所有受影響的員工都將獲得資遣費。」

GMA新聞網報導，九號媒體公司於2014年10月和透納廣播系統亞太公司（Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc.）簽署「CNN菲律賓台」品牌與內容授權協議，原訂於2019年結束，後來續簽5年約，預計今年12月31日期滿。

九號媒體公司與CNN全球（CNN Worldwide）同意終止授權協議後，25日傳出CNN菲律賓台將停播。

報導指出，九號媒體公司2022年支付的品牌授權費為1億3930萬披索（約250萬美元），高於2021年的1億809萬披索。

ABS-CBN新聞網報導，九號媒體公司的財務報表披露，2022年這家公司淨虧損2億3970萬披索，2021年淨虧損2億3140萬披索。另外，這家公司2022和2021年的資本虧絀分別為4億6520萬披索和2億2620萬披索。

這家公司的財報顯示，2022年，商業和經濟未如預期般復甦到疫情前水準。2022年5月菲律賓舉行總統大選，「雖有助於人們的消費增加，但未對傳統廣告收入產生重大影響」。

2022年廣告收入的慘淡被歸因為候選人多將政治廣告資金投入社群媒體網紅、影片部落客和內容創作者等數位管道，而非傳統媒體。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）發布聲明表示，倒閉與裁員已損害全球媒體產業，專業實務空間緊縮不僅是媒體工作者的損失，也是民主社會的損失。

菲律賓大學新聞系副教授阿勞（Danny Arao）告訴菲國媒體，任何負責任新聞媒體的倒閉都意味著資訊來源減少。

不過，菲律賓大學新聞系教授瑞秋．汗（Rachel E. Khan）認為，CNN菲律賓台收視率僅24%左右，不至於產生跟菲國最大電視網ABS-CBN於2020年換照未過遭停播一樣的衝擊。

ABS-CBN電視網當時是菲國收視龍頭，市場占有率約31%到44%，疑因得罪時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）而被阻撓換照。

瑞秋．汗說：「最讓我難過的是新聞業失去了更多工作崗位。」

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