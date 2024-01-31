不堪財務虧損 CNN菲律賓台熄燈

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）宣布，由於遭受重大財務虧損，今天起停止CNN菲律賓台所有媒體平台上的新聞與製作業務。美聯社

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）宣布，由於遭受重大財務虧損，今天起停止CNN菲律賓台所有媒體平台上的新聞與製作業務。

CNN菲律賓台由菲律賓「九號媒體公司」（Nine Media Corporation）擁有並經營，自2015年3月營運至今。

九號媒體公司管理層於29日宣布，自2024年1月31日起，停止「CNN菲律賓台」品牌所有媒體平台上的新聞與製作業務。

聲明中說：「儘管在快速發展和充滿挑戰的媒體環境中努力適應並創新，但在過去幾年遭受重大財務虧損後，（公司）做出這項決定。」

CNN菲律賓台約有300名員工。九號媒體公司表示：「我們了解停止營運對我們寶貴的員工與人才的影響，我們保證所有受影響的員工都將獲得資遣費。」

GMA新聞網報導，九號媒體公司於2014年10月和透納廣播系統亞太公司（Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc.）簽署「CNN菲律賓台」品牌與內容授權協議，原訂於2019年結束，後來續簽5年約，預計今年12月31日期滿。

九號媒體公司與CNN全球（CNN Worldwide）同意終止授權協議後，25日傳出CNN菲律賓台將停播。

報導指出，九號媒體公司2022年支付的品牌授權費為1億3930萬披索（約250萬美元），高於2021年的1億809萬披索。

ABS-CBN新聞網報導，九號媒體公司的財務報表披露，2022年這家公司淨虧損2億3970萬披索，2021年淨虧損2億3140萬披索。另外，這家公司2022和2021年的資本虧絀分別為4億6520萬披索和2億2620萬披索。

這家公司的財報顯示，2022年，商業和經濟未如預期般復甦到疫情 前水準。2022年5月菲律賓舉行總統大選，「雖有助於人們的消費增加，但未對傳統廣告收入產生重大影響」。

2022年廣告收入的慘淡被歸因為候選人多將政治廣告資金投入社群媒體 網紅、影片部落客和內容創作者等數位管道，而非傳統媒體。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）發布聲明表示，倒閉與裁員已損害全球媒體產業，專業實務空間緊縮不僅是媒體工作者的損失，也是民主社會的損失。

菲律賓大 學新聞系副教授阿勞（Danny Arao）告訴菲國媒體，任何負責任新聞媒體的倒閉都意味著資訊來源減少。

不過，菲律賓大學新聞系教授瑞秋．汗（Rachel E. Khan）認為，CNN菲律賓台收視率僅24%左右，不至於產生跟菲國最大電視網ABS-CBN於2020年換照未過遭停播一樣的衝擊。

ABS-CBN電視網當時是菲國收視龍頭，市場占有率約31%到44%，疑因得罪時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）而被阻撓換照。

瑞秋．汗說：「最讓我難過的是新聞業失去了更多工作崗位。」