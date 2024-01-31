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柏林創意回收 聖誕樹成為大象新年禮物

中央社記者林尚柏林31日專電
聖誕樹則被送往柏林動物園。圖為一頭歐洲野牛將鼻子伸進聖誕樹的樹枝上。歐新社
聖誕樹則被送往柏林動物園。圖為一頭歐洲野牛將鼻子伸進聖誕樹的樹枝上。歐新社

德國柏林市政府將家用聖誕樹轉換成生質能源，為城市供應熱能和電力，同時也將未售出的聖誕樹捐贈給動物園，作為大象等大型哺乳動物的獨特新春禮物。

從1月6日的「主顯節」到2月2日的「聖燭節」期間，德國民眾開始除舊佈新，迎接春天的到來。在這長達1個月內，回收和處理聖誕樹成為柏林市一項重要活動。

負責這項活動的是柏林城市清潔公司（Berliner Stadtreinigungsbetriebe, BSR）。穿著醒目橘色制服的回收處理人員會穿梭在柏林街頭，收集居民丟棄的聖誕樹。根據官方統計，柏林每年需要回收大約35萬棵聖誕樹。

這些聖誕樹被BSR轉化為兩種形式的資源。已使用的聖誕樹被送往柏林近郊的生質能源廠，轉化為能源，可供約500個家庭使用1年的熱能與電力，有助於減少依賴石化燃料並降低碳排放。

另一部分未售出且未經人工裝飾或化學處理的聖誕樹則被送往柏林動物園。聖誕樹主要來自針葉樹種，如冷杉和松樹，對於動物園的大象等大型動物來說，是一種特殊的美食。動物園工作人員會清理乾淨這些BSR送來的樹木，並裝飾上辣椒等天然食物，來吸引動物的注意。

園方表示，大象對聖誕樹表現出極大的興趣，它們會用靈活的鼻子細緻地嗅探這些樹，然後開始享用這些帶刺美食。而為了刺激動物的嗅覺，動物園也會讓水獺、熊、羚羊和老虎等其他哺乳動物和聖誕樹互動。

另外值得一提的是，對大象等大型哺乳類來說，聖誕樹不僅是一種美食，他們還會運用聖誕樹作為搔癢的刮背器、清潔牙齒的牙籤或按摩刷，是動物們日常活動中的一部分，能幫助他們滿足自然行為的需求。

大象對聖誕樹表現出極大的興趣，它們會用靈活的鼻子細緻地嗅探這些樹，然後開始享用這...
大象對聖誕樹表現出極大的興趣，它們會用靈活的鼻子細緻地嗅探這些樹，然後開始享用這些帶刺美食。歐新社

動物園 德國

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