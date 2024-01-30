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以色列突擊隊裝醫生闖醫院 擊殺哈瑪斯指揮官 全程15分鐘

編譯盧思綸／即時報導
以色列突擊隊30日上午突襲約旦河西​岸一​家醫院擊殺三名哈瑪斯武裝分子，其中一人是卡薩姆旅指揮官，全程花不到15分鐘，醫院監視器畫面記錄攻擊的連續動作。(新華社)
以色列突擊隊30日上午突襲約旦河西​岸一​家醫院擊殺三名哈瑪斯武裝分子，其中一人是卡薩姆旅指揮官，全程花不到15分鐘，醫院監視器畫面記錄攻擊的連續動作。(新華社)

路透和紐約時報報導，以色列突擊隊30日上午突襲約旦河西岸城市哲寧（Jenin）一家醫院擊殺三名哈瑪斯武裝分子，其中一人是其武裝側翼卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）的指揮官，全程花不到15分鐘，醫院監視器畫面記錄攻擊的連續動作，消息已獲國防軍及巴勒斯坦官員證實。

巴勒斯坦自治政府衛生官員西哈德（Wisam Sbeihat）出示監視畫面指出，多名以色列突擊隊手持槍械，穿著平民便裝，其中還有兩人分別穿白色醫袍和藍色手術服，闖入伊本西那專科醫院（Ibn Sina Specialized Hospital）找到並擊殺27歲哈瑪斯指揮官賈拉內（Mohammad Jalamneh）及其兩名友人，全程花不到15分鐘。

哈瑪斯方面發出聲明哀悼，以色列軍方則表示三人均涉入軍事活動，包括攻擊以色列平民，且稱賈拉內也參與策畫「在不久後實行恐怖攻擊，而且拿醫院作為藏身處」。

然而，醫院負責人納札爾（Niji Nazzal）批評，「這是醫院，理應受到保護，免於任何形式的暴力，很可惜這種事還是發生了」。

對此一名特拉維夫大學國際法專家表示，以軍偽裝平民突襲醫院進行擊殺有違反國際法的疑慮。

目前有數百萬巴勒斯坦人生活在以色列占領的約旦河西岸，由國防軍管制。不過，當地暴力事件自以巴衝突後大幅增加，引發國際社會擔憂中東局勢進一步升溫。聯合國29日也表示，以巴衝突後，約旦河西岸和東耶路撒冷至少367名巴勒斯坦人被以色列士兵和平民殺害，這是多年以來最高死亡人數。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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