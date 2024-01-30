英國準備正式承認巴勒斯坦國 卡麥隆：用「不可逆進展」推動和平
英國廣播公司（BBC）報導，英國外交大臣卡麥隆透露，英國準備正式承認巴勒斯坦國，向巴勒斯坦人民展現「不可逆的進展」，賦予當局政治前景，以此鼓勵中東地區和平局勢。
英國長期支持兩國方案，而卡麥隆認為以色列過去三十年未能為公民帶來安全保障是失敗的三十年，唯有承認失敗才能促進和平和進展。
卡麥隆提議英國在外交上正式承認獨立的巴勒斯坦國家，但不是作為和平協議的一部份，而是在談判期間提前承認；於此同時必須「迅速建立」新的巴勒斯坦權力機構，擁有「技術官員和優秀領導人」管理加薩。
他說，「最重要的是賦予巴勒斯坦人政治前景，讓他們看到兩國方案上不可逆的進展」，「我們在這方面有責任，我們應該開始確立巴勒斯坦國的面貌、組成和運作方式」。
卡麥隆說，「我們，以及盟國將研議承認巴勒斯坦國的問題，包括在聯合國的位置」。
至於以巴談判方面，卡麥隆承認「有困難」但並非不可能。
巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）稱卡麥隆言論「具有歷史意義」，是英國首次考慮承認巴勒斯坦國，「是對和平解決方案的貢獻，而非一個結果」。
以色列政府尚未置評。
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