英國準備正式承認巴勒斯坦國 卡麥隆：用「不可逆進展」推動和平

英國外交大臣卡麥隆透露不排除提前推動巴勒斯坦建國，向巴勒斯坦人民展現「不可逆的進展」，賦予當局政治前景，以此鼓勵中東地區和平局勢。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，英國外交大臣卡麥隆透露，英國準備正式承認巴勒斯坦 國，向巴勒斯坦人民展現「不可逆的進展」，賦予當局政治前景，以此鼓勵中東地區和平局勢。

英國長期支持兩國方案，而卡麥隆認為以色列 過去三十年未能為公民帶來安全保障是失敗的三十年，唯有承認失敗才能促進和平和進展。

卡麥隆提議英國在外交上正式承認獨立的巴勒斯坦國家，但不是作為和平協議的一部份，而是在談判期間提前承認；於此同時必須「迅速建立」新的巴勒斯坦權力機構，擁有「技術官員和優秀領導人」管理加薩 。

他說，「最重要的是賦予巴勒斯坦人政治前景，讓他們看到兩國方案上不可逆的進展」，「我們在這方面有責任，我們應該開始確立巴勒斯坦國的面貌、組成和運作方式」。

卡麥隆說，「我們，以及盟國將研議承認巴勒斯坦國的問題，包括在聯合國的位置」。

至於以巴談判方面，卡麥隆承認「有困難」但並非不可能。

巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）稱卡麥隆言論「具有歷史意義」，是英國首次考慮承認巴勒斯坦國，「是對和平解決方案的貢獻，而非一個結果」。

以色列政府尚未置評。