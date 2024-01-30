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這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

編譯洪啟原／綜合外電
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

非洲國家辛巴威的貨幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000辛幣關卡，等於現在只要握有100美元，換算成辛巴威幣後人人頓時變成百萬富豪。

彭博資訊報導，辛巴威幣現貨市場30日兌美元急貶3.5%，至10,160辛巴威幣，這是該國於2019年再度啟用本國幣後首見，意味現在只要握有100美元，價值就超過100百萬辛巴威幣。根據辛巴威央行的牌告匯價，辛巴威幣兌美元仍低於9,973辛巴威幣。

對許多人而言，變成百萬富豪無疑是大好消息，但在辛巴威，這凸顯出經濟的情勢艱困。在官方市場交易的辛巴威幣今來今對美元重貶近40%，成為全球表現最差的貨幣。同時，根據監測官方和非官方貨幣匯率的網站ZimPriceCheck.com，平行市場的辛巴威幣兌美元早已跨越這道里程碑，交易水準介於1.2萬~1.4萬辛巴威幣。

辛巴威幣貶值意味民眾得花更多錢才能買到一條麵包，必須掏出100張最大面額的鈔票來結帳。這也喚起過去那段痛苦的回憶。2008年，惡性通膨迫使央行發行面額100兆辛巴威幣的紙鈔，隔年政府宣布發行第四代辛幣，將舊有貨幣面額一口氣刪除12個0。

貨幣 央行 匯率

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