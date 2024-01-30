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以色列特工偽裝醫療人員 突襲約旦河西岸醫院釀3死

中央社巴勒斯坦自治區哲寧30日綜合外電報導
以色列便衣特工突襲一家約旦河西岸醫院，射殺3名巴勒斯坦武裝分子。(新華社)
以色列便衣特工突襲一家約旦河西岸醫院，射殺3名巴勒斯坦武裝分子。(新華社)

以色列便衣特工今天突襲一家約旦河西岸醫院，部分偽裝成醫療人員，射殺3名巴勒斯坦武裝分子；這是以色列特工8年來首度採取這類行動。

法新社報導，以色列便衣特工今天突襲約旦河西岸（West Bank）北部城市哲寧（Jenin）伊本西納醫院（Ibn Sina Hospital），法新社攝影師事後在現場拍到，沾滿鮮血的枕頭上有一個彈孔。巴勒斯坦民眾聚集在罹難者屍體周圍。

這家醫院是為哲寧及附近難民營提供服務的主要醫療設施。以色列軍方表示，以軍特工進入這家醫院，鎖定一個「哈瑪斯（Hamas）恐怖分子小組」。

巴勒斯坦外交部在社群媒體平台X發表聲明指出，這場「令人髮指的」醫院殺戮犯下「危害人類罪」。

巴勒斯坦外交部在X發布閉路電視畫面，據稱是醫院內情況，畫面中可看到有男女攜帶武器，穿著醫療人員制服或平民服裝作為偽裝，在走廊上走動。影片顯示，以色列特工以嬰兒背帶及輪椅作為道具。

以色列特工上次執行這類任務是2015年11月12日，當時他們假裝帶著一名孕婦，突襲約旦河西岸南部城市希布倫（Hebron）一家醫院。

影片來源：YouTube NBC

以色列 巴勒斯坦 社群媒體

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