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疑稱台灣國家踩紅線 韓英雄聯盟電競聯賽中國轉播喊卡

中央社首爾30日綜合外電報導
電競選手Gen.G。（取自facebook.com/GenGLoL）
電競選手Gen.G。（取自facebook.com/GenGLoL）

南韓電競去年在亞運奪金，並贏得英雄聯盟2023賽季世界大賽冠軍，但英雄聯盟南韓賽區新賽季17日開打，中國電競迷卻無緣觀賞賽事，疑似因為南韓隊伍稱「台灣是國家」踩到紅線。

香港英文南華早報報導，騰訊旗下串流平台「虎牙直播」最近停止轉播「英雄聯盟南韓冠軍聯賽」（League of Legends Champions Korea，LCK）新賽季，這是該平台2018年取得獨家轉播權以來，首次在中國停止轉播這項賽事。

部分業界人士表示，轉播喊卡和南韓電競勁旅Gen.G（全名為Generation Gaming）最近的爭議有關。

去年12月，Gen.G在臉書貼文稱台灣是國家，引發中國網路社群不滿。

Gen.G事後發表道歉文，表示「堅定不移尊重並維護中國主權和領土完整的立場」，並稱維持政治立場中立，但同時遭到中國和南韓網友出征。

前職業電競選手，現任英雄聯盟中國地區解說員「957腿哥」柯昌宇本月稍早在個人串流頻道表示，中國停播賽事與近來Gen.G事件有關。

一名任職中國電競產業、要求匿名的消息人士向南韓時報（The Korea Times）證實，Gen.G是賽事轉播在中國喊卡的主要原因。

針對媒體就賽事轉播問題尋求評論，英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」和「虎牙直播」皆未回應。

南韓 世界大賽 香港

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