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美國可望取代中國 成為德國最大貿易夥伴

中央社柏林28日專電
德中雙邊貿易額有下滑趨勢，美國今年可望取代中國，成為德國最大貿易夥伴。(歐新社)
德中雙邊貿易額有下滑趨勢，美國今年可望取代中國，成為德國最大貿易夥伴。(歐新社)

中國多年來是德國最重要的貿易夥伴，不過由於中國經濟疲軟等因素，雙邊貿易額有下滑趨勢，因此美國今年可望取代中國，成為德國最大貿易夥伴。

德國與中國經貿關係十分密切，據德國聯邦統計局（Destatis）統計，2022年雙邊貿易額為2979億歐元（約3238億美元）。自2016年以來，中國連續7年蟬聯德國最重要的貿易夥伴。

不過，據官方機構「德國聯邦外貿與投資署」（Germany Trade & Invest）27日發布的報告，初估2023年德中貿易額為2540億歐元（約2761億美元），較前一年大幅下滑15.2%，相較之下對美貿易額增加1.1%，僅比對中貿易額少18億歐元。

由於美國在11月總統大選前，內需可望持續擴大，增加對德國產品的需求；反之，根據中國德國商會（AHK China）調查，在中國經營的德商對景氣展望保守，因此報告預測「只要趨勢不變，美國今年可望取代中國，成為德國最大的貿易夥伴」。

報告撰寫人維克連科（Katharina Viklenko）表示，對中貿易額下滑的主因是中國經濟疲軟，背後因素包括房地產危機、對美關係等地緣政治風險及工業投資放緩。

此外，德商調整經營策略，減少在中國的採購，或改在中國生產，滿足中國市場的需求，也影響德中貿易。

報告指出，中國是德國的第4大出口市場，不過重要性正逐漸下降，尤其在汽車、化學品和藥品領域，對中國的出口額大幅下滑。

德國車在中國不再受歡迎，與中國汽車工業擴張有關，去年電動車大廠比亞迪取代福斯（Volkswagen，在中國稱大眾），成為銷售量冠軍的汽車品牌。

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