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南美洲盛夏又熱又乾 哥倫比亞與阿根廷野火肆虐

中央社／波哥大-布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導
哥倫比亞一名消防員1月26日在首都波哥大北方的林地撲滅野火。(歐新社)
哥倫比亞一名消防員1月26日在首都波哥大北方的林地撲滅野火。(歐新社)

正值夏天的南美洲國家哥倫比亞和阿根廷分別傳出野火消息，哥國首都波哥大宣布關閉約40處公園和健行步道，阿國消防人員正奮力撲滅南部國家公園的火勢。

法新社報導，在哥倫比亞，首都波哥大（Bogota）市長辦公室今天於舊稱推特（Twitter）的社群平台X宣布，地區野火引發的濃煙影響空氣品質下，市府已關閉約40處公園和健行步道，周末期間將不會對外開放。

波哥大人口800萬，而緊鄰這座城市的一座山脈自22日以來至少竄出四處野火，多數已獲控制，但仍有至少一場野火延燒，火舌距離波哥大人氣鼎沸的巴瑞索（El Paraiso）地區僅數百公尺。

有關當局表示，與聖嬰（El Nino）現象有關的高溫、乾燥氣候型態影響下，大火過去三個月蹂躪了哥倫比亞約1.7萬公頃土地。

哥國忍受破紀錄高溫的同時，環境部表示，目前仍在燃燒的野火至少有20處，影響森林、農地以及提供低緯度地區水源的山地生態系統。

大火引發的濃煙嚴重影響波哥大空氣品質，有關當局警告當地熱愛於周末外出踏青的居民盡量待在室內，若非要外出應佩戴口罩。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）24日宣布全國進入緊急狀態，他除了撥款因應相關緊急事態，也要求聯合國和歐洲聯盟成員國出手協助。

根據哥倫比亞水文氣象與環境研究院（IDEAM）說法，這個月氣溫有可能達哥倫比亞30年來新高，2月氣溫預計還會再往上攀升。

而在阿根廷，消防人員今天全力灌救南部巴塔哥尼亞高地（Patagonia）一處國家公園的「失控」火勢，盼能阻止火勢蔓延至附近兩個城鎮。

獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的盧斯阿萊爾塞斯國家公園（Los Alerces National Park），已有約600公頃土地被燒成焦土。

公園火災、通訊和緊急事務負責人卡德納斯（Mario Cardenas）說：「火勢失控。」他說，情況不妙，「因為在強風高溫環境下，讓（救火）工作難度更高」。

巴塔哥尼亞高地通常又冷風又大，但在南半球盛夏下，當地最高溫飆至攝氏40度（華氏104度），促使兩個省因火災風險宣布進入緊急狀態並預計實施至4月。

丘布特省（Chubut）援救人員正極力阻止火苗蔓延至埃斯克爾（Esquel）與特里維林（Trevelin）兩個城鎮。這兩地位在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西南方約2000公里處。

哥大 高溫 緊急狀態

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