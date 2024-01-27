以哈可望達成協議 紐時：以軍停火2個月 換逾百人質分階段獲釋

以美國為首的以巴衝突談判逐步取得進展，未來兩周內可望達成協議，由以色列停火約兩個月換取超過百名人質分階段獲釋。(路透)

紐約時報報導，以美國為首的以巴衝突談判逐步取得進展，未來兩周內可望達成協議，由以色列 停火約兩個月換取超過百名人質分階段獲釋。

美方已經將以色列和哈瑪斯 過去十天的提議合併起草基本框架，28日將在巴黎進行協商，屆時美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）將加入會議，若談判取得足夠進展，總統拜登將派中東特使麥格克（Brett McGurk）前往中東協助敲定最終協議。

據了解，本次協議範圍更廣泛，官員表示，第一階段將停火30天，並由哈瑪斯釋放婦女、年長及受傷人質。期間雙方將制定第二階段細節，大致上是再停火約30天交換釋放被俘的以色列士兵和男性平民。至於釋放巴勒斯坦囚犯的人數比例則有待進一步談判。

此外，協議將允許更多人道援助進入加薩 。

雖然該協議並非以釋放所有人質換取永久停火，但是和會談關係密切的官員認為，如果以色列停戰兩個月，到時候很可能不會再以先前同樣方式恢復戰爭，並且為外交斡旋提供可能窗口，從而更廣泛地解決衝突。

堅持匿名的美國官員也稱，儘管仍存在重大分歧，但談判人員對最終協議持謹慎且樂觀態度。

以色列總理內唐亞胡27日發表聲明，重申致力確保未獲釋人質平安回家。

目前仍有136名人質，包括6名美國籍公民，但是其中20多人已被推定死亡。