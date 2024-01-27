涉襲以聯合國員工遭解雇後 多國暫停提供相關機構資金

美國暫停向UNRWA「提供額外資金」，巴勒斯坦人走上街頭抗議。（路透）

駐加薩的聯合國 救援機構26日表示，以色列指控其機構部分員工參與去年10月7日的哈瑪斯越境突襲，已開除這些職員，並進行相關調查。以國外交部當天表示，以國外交部期待聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟工作署（UNRWA）「針對其職員參與10月7日恐怖攻擊一事展開緊急調查」。

不過，開除這些員工並調查似乎還不足以平息外界疑慮。美國CNN指出，美國等國陸續宣布暫停提供聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署額外資金。

美國國務院表示，在審視這些說法以及聯合國解決相關問題的計畫之際，美方已暫停向UNRWA「提供額外資金」。他們還說，共有12名職員「可能參與此事」。

CNN指出，愈來愈多國家加入美國和澳洲的行列，暫停提供額外資金給近東巴勒斯坦難民救濟工作署。

加拿大 國際發展部部長胡森（Ahmed Hussen）26日在社交媒體X宣布：「加拿大明確譴責10月7日的襲擊事件。我對於針對UNRWA一些員工的指控深感不安。我已指示加拿大全球事務部暫停提供該機構額外資金，並等待調查結果。」

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）也在X證實，義大利也暫停資助UNRWA，「我們致力於提供巴勒斯坦人人道援助，並保護以國安全」。