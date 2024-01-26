聯合國駐加薩機構多名職員涉「參與哈瑪斯突襲行動」官員：已開除

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）驚爆多名職員參與哈瑪斯越境突襲行動。圖為UNRWA旗下在一所在加薩的難民學校。法新社

駐加薩的聯合國 救援機構26日表示，以色列 指控其機構部分員工參與去年10月7日的哈瑪斯 越境突襲，已開除這些職員，並進行相關調查。

CNN報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，以色列當局提供資訊指控該機構部分員工參與哈瑪斯對以色列南部的屠殺行動，涉嫌職員的僱傭合約已被「立即」中止，正在進行相關調查，涉案人員將被追究責任，包括刑事起訴，以保護該機構提供人道主義援助的能力

以色列外交部對此表示歡迎調查，稱「UNRWA針對哈瑪斯與其他恐怖分子的活動，進行徹底內部檢查，以確保該組織的人道主義活動不被利用，這很重要。」

美國國務院也宣布「暫時停止對UNRWA提供額外金援」，發言人米勒（Matt Miller）26日發聲明指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）已向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通話，強調「針對此事進行徹底且迅速調查的必要性。」

據悉，美國已經聯繫以色列政府，試圖了解指控細節，並且已經向國會簡報。

UNRWA宣布開除涉案員工的數小時前，聯合國最高法院下令，以色列必須立即採取行動，避免加薩發生種族滅絕，但並未明確呼籲停火。