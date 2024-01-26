韓國執政黨議員遭中學生襲擊 專家憂模仿犯罪

南韓國會議員裴賢鎮25日在首爾遭15歲男學生襲擊。(美聯社)

韓國執政黨國民力量黨議員裴賢鎮25日遭遇襲擊受傷，犯案的15歲中學生聲稱當時為臨時起意，警方正就此展開調查；韓國政界人士近期接連受到攻擊，專家憂心引發模仿犯罪。

裴賢鎮在韓國時間25日下午5時20分左右，在首爾江南區新沙洞一處建築入口遭遇攻擊，犯案的15歲中學生以石塊多次擊打裴賢鎮頭部，造成頭皮破裂出血，裴賢鎮當時穿著的衣物領口附近都都沾染上血跡。

韓聯社報導，警方依特殊暴力罪嫌將犯案的中學生逮捕，因他尚未成年，加上精神狀態有自戕、傷害他人的可能，依相關規定並安排緊急入院，並在監護人陪同下接受警方調查。

根據警方調查，犯案的中學生在襲擊裴賢鎮的2小時前就在當地徘徊，聲稱是為了守在許多藝人出入的美容院前、向藝人索取簽名，但在遇到裴賢鎮後臨時起意犯案，犯案所用的石塊也是他平時帶在身上的物品。

犯案的中學生表示近期因憂鬱症 狀嚴重，被要求入住封閉性病房，目前正在等待院方安排。根據犯案的中學生周邊人士陳述，嫌犯從去年開始就涉入校內糾紛，也曾接受校內心理諮商輔導。犯案的中學生曾就醫治療，被診斷為躁鬱症。

隨著裴賢鎮遭遇攻擊的消息傳開，網路上也出現自稱犯案中學生的同學的發文，指稱嫌犯在小學、中學期間都曾出現欺負同學等問題行為。首爾教育廳相關人士表示，待警方調查結果出爐後，若有必要依學校規定進行審議，將採取召開生活教育委員會等措施。

犯案的中學生2009年出生，他在犯罪現場曾表示自己是未成年犯罪，經警方確認後，嫌犯已年滿14歲，可能以少年犯身分受刑事懲罰；但仍在住院治療的裴賢鎮則向警方表示，不希望對犯人從輕發落，而是希望犯人受到應有的懲罰。

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專家指出，考慮到犯案的中學生尚未成年，對於是否出於政治性動機採取攻擊，在詳查案件的同時，應考慮模仿犯罪的可能性。專家也憂心，這類事件接連發生，不只是對政治的嫌惡行動，也暗示社會對暴力屬於重大犯罪的意識變得薄弱。

檀國大學心理學系教授林明浩（音譯）表示，未成年者也會有自己的信念與對社會公正、正義的主張，在大量接受未經篩選的訊息洗禮下，很有可能接收到扭曲的立場；他指出，李在明於公開場合遭受攻擊的事件，可能激發模仿犯行的表現欲與英雄主義，並與扭曲的政治信念結合。

林明浩分析，若接受的訊息未受篩選，可能讓人將類似恐怖攻擊的行動，當作可讓自己受到矚目、受到認可的行為，「尤其在青少年時期更容易受到影響」；他也憂心，有些人可能會把惡意評論也當作對自己的關注。

又石大學犯罪心理學系教授裴相勳（音譯）認為，青少年的某種憤怒可能因社群網路上的政治嫌惡言論等覺醒，但他認為，有必要區分李在明與裴賢鎮遇襲事件的本質，「李代表的事件是源自於兩極化政治嫌惡的行動，是真正的恐怖攻擊，而裴議員的事件則不屬於此類」。

他指出，15歲的青少年一般來說很難具有如此強烈的政治嫌惡傾向；但從李在明到裴賢鎮，若未能好好處理，到4月國會大選前可能繼續出現更多類似案件，「將政治引導向兩極化暴力的老一代應有所覺醒」。